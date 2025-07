NUOTO – Mondiali, Cerasuolo stupisce tutti e si prende l’oro nei 50 metri rana

Simone Cerasuolo è una delle più belle rivelazioni dei Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Il giovane bolognese ha conquistato l’oro nei 50 metri rana permettendo all’Italia di ampliare ulteriormente il medagliere dopo la vittoria di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nei tuffi. Il portacolori delle Fiamme Oro ha concluso la prova in 26″54 anticipando il russo Kirill Prigoda (26″62) e il cinese Qin Haiyang (26″67).

Mondiale da protagonista per il 22enne imolese sin dalle prime battute con Cerasuolo che ha stampato il miglior tempo nelle eliminatorie toccando la piastra in 26″42 e migliorando nettamente il proprio personale. Il romagnolo non si è però fatto schiacciare dalla pressione in semifinale peggiorando leggermente, ma ottenendo comunque il secondo crono in 26″64 alle spalle del cinese Qin Haiyang (26″52) in una fase che ha visto l’eliminazione a sorpresa di Nicolò Martinenghi, tredicesimo in 27″03.

In finale Cerasuolo ha scatenato tutta la sua potenza prendendosi il comando della gara sin dalla subacquea mantenendo il ritmo anche oltre i 25 metri. Il ranista azzurro ha resistito alla rimonta di Prigoda toccando la piastra in 26″54 davanti al russo (26″62) e al cinese Qin Haiyang (26″67).

Niente da fare per Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 metri farfalla con il ligure che si è preso il sesto posto davanti al pavese che ha ottenuto l’ottava piazza nella gara vinta dall’americano Luca Urlando. Prime fasi decisamente impegnative per Razzetti e Burdisso che sin dalle batterie hanno dovuto far i conti con Urlando, il più veloce in mattinata in 1’52″71. Più lontani il 25enne di Lavagna e il 23enne pavese, in grado di strappare il quarto e il tredicesimo tempo rispettivamente in 1’54″54 e 1’56″08.

Discorso simile per le semifinali dove Urlando ha dominato ancora una volta con il crono di 1’52″84, mentre Razzetti e Burdisso si sono migliorati realizzando rispettivamente il sesto riferimento in 1’54″47 con tanto di primato personale e il settimo in 1’54″87. Finale con il lombardo che ha cercato di far saltare il banco compiendo un primo 100 metri particolarmente veloce passando alle spalle soltanto di Urlando, tuttavia nel finale è crollato vedendo Razzetti recuperare e fermarsi a ridosso della top five.

A vincere è stato quindi lo statunitense che si è imposto in 1’51″87 davanti al polacco Krzysztof Chmielewski (1’52″64) e all’australiano Harrison Turner (1’54″17), mentre Razzetti e Burdisso hanno concluso in 1’54″85 e 1’55″27.

