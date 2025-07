Semplici, Gianello, Negri, Lo Monaco, Marinelli a Kiss Kiss Napoli

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho allenato sia Meret che Milinkovic-Savic alla SPAL. Meret è un profilo che ha caratteristiche uniche e nonostante qualche critica di troppo ha carattere, Milinkovic Savic è arrivato da me che era giovane ed ha fatto un bel percorso. In ogni caso sono due ottimi portieri. Credo che l’acquisto di Vanja sia stato fatto per avere un’alternativa di valore, in caso di bisogno o di scelta bisogna avere due giocatori affidabili. Milinkovic ha un gran calcio, in allenamento lo facevo battere le punizioni, ques’anno anche Meret è migliorato con i piedi. Sono comunque due profili importanti. Per me è meglio sceglierne uno, però nelle grandi squadre ci sono anche le alternanze. Questo poi lo deciderà Conte, ma è un problema che tutti vorremmo avere. Mi intriga la Roma di Gasperini”.

Matteo Gianello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Milinkovic-Savic o Meret? Sarà il campo a dirci quale sarà il titolare. Il serbo è un portiere moderno, capace di capovolgere le azioni da difensiva ed offensiva. Se Conte l’ha voluto è perchè vuole alzare l’asticella della squadra. Milinkovic-Savic ha una bella personalità, ma Meret ha dimostrato di poterci stare benissimo nella porta del Napoli. Sta a Conte ed al campo chiarire le gerarchie”.

Marco Negri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye al Nottingham? Hanno pesato ingaggio e il fatto di giocare in Premier. La Serie A non è più quella degli anni 2000, il Bologna ha spinto per monetizzare il più possibile per reivestire la cifra. Ndoye aveva una grande opportunità di giocare la Champions col Napoli e di andare a lavorare con un allenatore come Conte col quale sarebbe cresciuto. Osimhen in Turchia? Ebbi la fortuna di sfidare il Galatasaray e lì l’atmosfera è molto bella, non è paragonabile a qualche squadra araba. Napoli oggi è diventata una tappa di arrivo e non più di passaggio”.

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye sfumato? Sono sicuro avranno stappato un sacco di bottiglie di champagne al Napoli. Grealish? Ma vi prego, il Napoli ha già tre esterni di spessore. Se punti un giovane di valore tipo come fanno Atalanta e Bologna allora sì, se poi devi prendere quelli che stuzzicano la fantasia dei tifosi e basta allora no. Gente tipo Sterling accende solo la mente dei tifosi. Io farei un investimento su un giovane prospettico, un profilo tipo Silvetti del Newell’s Old Boys o uno simile come Franculino del Midtjylland. Ndoye è un buon giocatore, ma ha acquisito un prezzo troppo alto. Il Bologna sfrutta la legge che il prezzo lo fa il mercato. Uno come Ndoye accende subito ed il prezzo sale”.

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La Cremonese ha voluto fortemente Alessio per il quale sarà un anno importante. Non è più un giovane, è ormai un calciatore esperto e proverà a far bene con la sua nuova maglia. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza della Cremonese stessa”.