AUGURI NAPOLI – Oggi, primo agosto 2025, il club azzurro festeggia il suo 99esimo Compleanno

Quiest’oggi il Napoli festeggia i suoi 99 anni d’età, essendo stato fondato da Giorgio Ascarelli, il primo agosto del 1926. Si tratta di un giorno imprtantissimo per i tifosi partenopei. Un evento che rende la società, ora gestita da Aurelio De L;aurentiis, tra le più longeve e prestigiose d’Italia. Tra un anno esatto ci sarà il centenario dalla nascita, un bel traguardo, nonostante periodi brutti come il fallimento, e straordinari, come quelli dell’epoca di Maradona e degli ultimi due scudetti, vintti in appena in tre stagioni. Grande gioia a Castel sangro e a Napoli. I sostenitori della squadra partenopea celebrano questo compleanno con striscioni e bandiere inneggianti al traguardo raggiunto. Uno di questi striscioni è stato affisso, dagli ultrà delle duie Curve, all’esterno dello stadio di Fuorigrotta. Su di esso appare la scittta: “1 agosto 1926!!! 99% loading”. Un altro è stato esposto sul ponte della Sanità, ovvero, nel cuore del centro storico del capoluogo campano. “Da 99 anni ogni juorne cchiu’ forte, so pazz’ e te…”. Questo il messaggio firmato dal gruppo “Anima Azzurra”. Ovviamente, da parte nostra, dalla redazione, ai componenti tutti, vanno i più sinceri Auguri alla società.