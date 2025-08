Analizziamo da vicino le nuove maglie del Napoli, tra amore per il passato e uno sguardo per il futuro

Sono passate un paio di settimane da quando il Napoli ha svelato al mondo intero quelle che saranno le magliette per la nuova stagione, insieme al resto dei kit ufficiali e quanto mostrato ha fatto vedere un nuoto tentativo di unire un’identità del passato con lo sguardo proteso verso il futuro, specie dopo il trionfo dello scudetto della stagione appena passata.

La presentazione delle nuove maglie era molto attesa e la collaborazione della squadra con Emporio Armani 7 ha fatto molto parlare di sé anche per un errore di battitura presente su una delle scritte, senza però andare a intaccare il collegamento che l’indumento ha con Maradona, simbolo della città e calciatore talmente famoso da avere anche le sue slot machine online.

Tra tradizione e innovazione nell’Home Kit

La maglia Home 2025/2026 è un vero e proprio inno alla continuità con il passato: interamente di colore azzurro, la maglia mantiene il carattere sobrio tradizionale introducendo però dettagli di grande raffinatezza. La trama del tessuto, ad esempio, è arricchita da un motivo che richiama la N napoleonica ed emblema storico del club, con tante ripetizioni in filigrana sparse per l’estensione della maglia, offrendo ulteriore profondità visiva alla superficie che altrimenti sarebbe risultata monocromatica.

Il colletto a V della maglia, rifinito con un sottile profilo bianco, funge da cornice per lo scollo andando a creare un contrasto equilibrato con l’azzurro, che è il colore dominante dell’indumento. Questo piccolo dettaglio cromatico è stato poi ripreso più volte nei risvolti delle maniche, andando a interrompere l’unità di tinta senza stridere, arricchendo ulteriormente la maglia. Alla base del collo, sul retro, c’è poi la scritta SSC Napoli in dimensioni piccole ma incisive, a omaggio dell’orgoglio che i giocatori proveranno nel vestirne i colori.

Ci sono poi dei tocchi di classe che è impossibile non ignorare: ad esempio la maglia somiglia alla divisa indossata da Diego Armando Maradona nella stagione 1984/1985, la prima maglia del Pibe de Oro in maglia azzurra. Quella maglia, infatti, è stata reinterpretata attraverso materiali e tecnologie di ultima generazione per aggiornarla al presente. L’home kit è poi completato dai pantaloncini bianchi e i calzettoni azzurri, a completare l’armonia cromatica che ricorda sì il passato, ma lo fa con la vestibilità del moderno.

Esportare la cultura del partenopeo

Per l’Away Kit le scelte portate avanti dai designer sono diverse, puntando più verso il creare un indumento che sia quasi “iconografico” della città. Il bianco è il colore principale, con una trama però unica dove 9 simboli tipici della cultura locale vengono disegnati in filigrana su tessuto: la maschera di Pulcinella, il Munaciello, San Gennaro, l’Asso di Bastoni; tutti questi fanno capolino sulla trama dell’indumento come micro-racconti visivi, in grado di trasformare la maglia in qualcosa che faccia da percorso tra le strade e le piazze di Partenope.

Per esaltare tutto questo, EA7 ha inserito piccoli dettagli di color sabbia ne colletto e negli inserti laterali: un richiamo discreto ma ben riconoscibile alle sfumature dei vicoli della città con le luci del tramonto. E che dire poi del dettaglio che richiama i pavimento in marmo delle chiese monumentali con un gioco di bianchi e neri alterati dalla prospettiva? L’orlo inferiore della maglia a questo si ispira, richiamando anche l’antica arte decorativa gotica e rinascimentale, proiettandola in un contesto sportivo per cui c’è effettivamente da gridare “Proud To Be Napoli”, in una sintesi esaltante di passione e appartenenza.

A completare il kit troviamo poi ancora una volta pantaloncini e calzettoni bianchi, il tutto in un total look molto elegante e luminoso che però mantiene la stessa cura dell’home kit per quanto riguarda i tessuti utilizzati, traspiranti, in grado di smaltire il sudore e in grado di evitare l’ostacolare dei movimenti.