EDITORIALE – Napoli vs Girona: calcio champagne degli azzurri per mezz’ora, poi il vuoto assoluto

Editoriale post Napoli vs Girona. Quinta amichevole estiva del Napoli, seconda internazionale, stavolta contro gli spagnoli del Girona. Gli azzurri hanno fatto loro il risultato con un successo per 3 a 2. Tutte le reti nel primo tempo. Sugli scudi Kevin De Bruyne, autore di una bella doppietta, malgrado non sia, ancora al 100% della condizione. L’altro gol, il primo della serie, è stato realizzato da capitan Di Lorenzo con una spizzata di testa, in virtù di un calcio d’angolo battuto proprio dal campione belga, che quindi è entrato in ogni marcatura. Per la cronaca, gli azzurri hammo messo in mostra un calcio champagne per trenta minuti, dopdichè sono calati, consentendo agli avversari di riaprire la gara che era sul 3 a 0. Due reti degli spagnoli scaturiti, ancora una volta, da disattenzioni difensive. Ma tant’è, siamo sempre ad agosto e queste amichevoli servono solo per fare espermenti. Nella seconda frazione di gioco non è successo quasi nulla, una sola occasione per parte degna di nota che poteva portare il 4 a 2 o, addirittura il 3 a 3. La vittoria fa certamente morale e regala un sorriso alle migliaia di tifosi partenopei presenti sugli spalti del Teofilo Patni di Castel di Sangro. Anche se non ce n’era bisogno l’ex City ha evodenziato la sua grande caratura di fuoriclasse autentico: due reti, una di destro e l’altra di sinistra di ottima fattura. De Bruyne è l’uomo in più del team di Conte. Una stella che brillerà, di sicuro nel cielo d’Italia e d’Europa. Le noti, purtrippo dolenti, arrivano dal pacchetto arretrato. Otto reti subite in cinque partite non sono poche, se pensiamo che in tutto l’arco della stagione del quarto scudetto, il Napoli ha subito solo 27 gol, risultando la miglior difesa europea. Non ancora in palla Rrhamani, Buogiorno sempre out e Beukema deve ambientarsi. Conte, pertanto, dovrà lavorare per far ritornare quel bunker impenetrabile dell’anno scorso. Tuttavia non è il caso di preoccuparsi, il tecnico salentino sa il fatto suo e con l’imminente arrivo di Guitierrez e forse di Janlu Sanchez, i partenopei avranno due frecce in più al loro arco, là dietro, che daranno un grosso contributo alla causa azzurra. Stamattina si replica, il Napoli, alle 10, tornerà in campo con una formazione, nettamente diversa da ieri, per incontrare il Sorrento in un nuovo allenanamento congiunto, dopo quello con la Casertana. Azzardiamo un possibile undici azzurro:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Vergara, Gilmour, Coli Saco; Politano, Lucca, Spinazzola. Alle. A. Conte

Come tutte le amichevoli, anche Napoli vs Sorrento sarà visibile in pay per wiew sulle piattaforme Sky, Dazn e Onefootball.