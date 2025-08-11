Mercato – Siviglia e Napoli fanno muro contro muro per Juanlu Sanchez

La trattativa riguardo Juanlu Sanchez, fra il club spagnolo del Siviglia e quello partenopeo si è arenata. Nessuna della due società intende smuoversi dalla richiesta e dall’offerta, intraprendendo una sorta di muro contro muro. Per giunta, il terzino è stato convocato dall’allenatore per la gara amichevole in Francia contro il Tolosa, dove ha giocato il primo tempo. Malgrado il giocatore, under 21 della nazionale iberica, abbia espresso chiaramente il desiderio di voler vestire l’azzurro, rifiutando proposte dalla Premier, il Siviglia sta facendo orecchie da mercante e non intende accettare meno di 20 milioni per il suo cartellino. Il Napoli, dal canto suo, non vuole superare i 17 milioni di euro. Qualora l’affare non andasse in porto Manna ha già pronta un’alternativa: si tratta di un altro calcitore del Girona, ossia Arnau Martinez, 22 anni, che abbiamo visto in campo nell’amichevole di sabato in quel di Castel di Sangro. Viceversa appare ormai fatta per Guiterrrez, un’ operazione chiusa a 18 milioni più uno di bonus. I due club sono allo scambio dei documenti. A breve l’esterno sinistro basso farà le consuete visite mediuche, può darsi che sia proprio oggi il giorno fatidico.