CALCIOMERCATO – Alvaro Morata al Como, ci siamo

Vincenzo Letizia 11 Agosto 2025 0 34 sec read

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, il Galatasaray ha pubblicato un comunicato ufficiale sulla risoluzione consensuale del prestito che legava Morata ai Campioni di Turchia. Adesso lo attende solamente il Como.

Di seguito, la nota ufficiale della squadra.

Morata risolve il contratto col Galatasaray: il comunicato

“Il contratto tra la nostra azienda e il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. Nell’ambito dell’accordo, AC Milan SpA verserà alla nostra società un corrispettivo di risoluzione del contratto pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai suoi crediti pari a 651.562 euro”.

Lo spagnolo, adesso, può tornare in Serie A.

Vincenzo Letizia

