BOLLETTANDO

BETTING – Calciomercato Lookman, niente rilancio dell’Inter: il Napoli si inserisce ed è la favorita in quota 

Vincenzo Letizia 11 Agosto 2025 0 38 sec read

ROMA – Il Napoli punta dritto su Ademola Lookman. Con l’Inter che non è riuscita a trovare un accordo economico con l’Atalanta e con il nigeriano in rotta di collisione con i bergamaschi, la squadra di Conte sembra decisa ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del 27enne attaccante entro il 1° settembre. Ne sono convinti i bookmaker, come riporta Agipronews, con la quota per il passaggio ai Campioni d’Italia offerta a 2,75 su Planetwin365. Più lontano il trasferimento alla Juventus di Igor Tudor, opzione vista a 8 e al Milan di Massimiliano Allegri, in lavagna a 15 su Snai. Stessa quota anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, con Lookman che in questo caso tornerebbe alla corte dell’allenatore con cui ha trascorso tre anni da protagonista all’Atalanta.

FP/Agipro 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Napoli, missione sorpasso contro l’Atalanta: per i bookie Calzona si affida a Osimhen per una vittoria ad alta quota

Napoli e Atalanta si sfidano alla vigilia di Pasqua nella partita che inaugura la 30° giornata di Serie A. Testa a testa che dirà molto […]

29 Marzo 2024 0 1 min read

Serie A: Atalanta-Napoli, il 58% delle giocate sulla rivincita azzurra

ROMA – Ha vinto solo una delle ultime cinque partite giocate all’Azzurri d’Italia dal 2012, e nel confronto di inizio 2018 è crollato al San […]

19 Gennaio 2018 0 42 sec read

Calciomercato Salernitana: i tifosi sognano la coppia Ribery-Balotelli, per i bookie il colpo è possibile

ROMA – La vittoria ottenuta nella prima gara del 2022 in casa del Verona – insieme all’arrivo della nuova proprietà – ha riacceso le speranze […]

11 Gennaio 2022 0 49 sec read

BOMBA & SCALETTA – Stasera cala il sipario sulla stagione regolare della B, chiudiamo col botto?

Si chiude il sipario stasera sulla stagione ‘regolare’ della serie B. Sarà fondamentale capire chi andrà a disputare i playoff e chi dovrà fare lo […]

31 Luglio 2020 0 35 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui