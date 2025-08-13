NEWS

CASTEL DI SANGRO – Antonio Conte sta costruendo un doppio Napoli con due moduli praticabili

Armando Fico 13 Agosto 2025 0 1 min read

Anche il ritiro di Castel di Sangro sta per volgere al termine, infatti, domani sarà l’ultimo giorno di permanenza in Abruzzo che si chiuderà con la sesta amichevole estiva, che vedrà  il Napoli incontrare, alle ore 18, la compagine greca dell’Olimpyakos. Antonio Conte sta costruendo un doppio Napoli, che partirà col solito modulo 4/3/3, tuttavia , all’occirrenza si potrà passare anche ad altro sistema di gioco. Insomma, una squadra dal duplice volto per comimciare la nuova stagione nel miglior modo possibile. Il lavoro tattico dell tecnico salentino si è basato, soprattutto sul belga  Kevin De Bruyne, già protagonista durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. L’ex City ha abbinato al suo talento  un’interpretazione intensa, con sacrificio e pressing. Nel 4-3-3 il fuoriclasse, compagno d’infanzia di Lukaku  si proporrà come  mezzala destra, ma con lo scozzese McTominay in crescita, potrà agire alle spalle della punta centrale, in un modulo che prevede Politano, o Neres a destra,  Anguissa, Lobotka e appunto Mc fratm in mezzo al campo. Assistendo agli allenamenti abbiamo notato che l’ala  brasiliana ha svariato sia a sinistra che a destra, mentre Beukema e Juan Jesus  si sono avvicendati  al fianco di Rrahmani, aspettando il rientro di Buongiorno. Infine i due attaccanti Lucca e Lukaku si sono alternati tra panchina e titolarità.  Quindi, il nuovo Napoli si sta plasmando, in attesa anche dei probabili prossimi arrivi di Guitierezz e forse Juanlu Sanchez. La prima di campionato, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il neo promosso Sassuolo è sempre piàù vicina e gli azzurri non possono steccare come accadde l’anno scorso.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

LA PARTITTISSIMA – Napoli – Inter trasmessa in quasi tutto il mondo

Per la partitissima di questo tardo pomeriggio Napoli – Inter, al Maradona, valida per il 25esimo turno di serie A, sarà trasmessa in quasi tutto […]

12 Febbraio 2022 0 46 sec read

Conte: “Mercato Napoli mai come le big, serve comunque sostituire Kvara”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa verso la gara di domani contro la Roma alle 20.45

1 Febbraio 2025 0 4 min read

Jorginho, l’agente: “Abbiamo l’accordo col City. Visite mediche? Tutto è nelle mani di ADL e del presidente del City”

Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “City? Sono in attesa di notizie dal Napoli, credo che […]

13 Giugno 2018 0 42 sec read

Quando Napoli-Eintracht diventa un problema per l’ordine pubblico. Era meglio evitare l’escalation

Sarà una partita tranquilla oppure un gigantesco problema di ordine pubblico? Per ora l’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, in città già da ieri sera, non ha […]

15 Marzo 2023 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui