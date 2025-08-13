CASTEL DI SANGRO – Antonio Conte sta costruendo un doppio Napoli con due moduli praticabili

Anche il ritiro di Castel di Sangro sta per volgere al termine, infatti, domani sarà l’ultimo giorno di permanenza in Abruzzo che si chiuderà con la sesta amichevole estiva, che vedrà il Napoli incontrare, alle ore 18, la compagine greca dell’Olimpyakos. Antonio Conte sta costruendo un doppio Napoli, che partirà col solito modulo 4/3/3, tuttavia , all’occirrenza si potrà passare anche ad altro sistema di gioco. Insomma, una squadra dal duplice volto per comimciare la nuova stagione nel miglior modo possibile. Il lavoro tattico dell tecnico salentino si è basato, soprattutto sul belga Kevin De Bruyne, già protagonista durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. L’ex City ha abbinato al suo talento un’interpretazione intensa, con sacrificio e pressing. Nel 4-3-3 il fuoriclasse, compagno d’infanzia di Lukaku si proporrà come mezzala destra, ma con lo scozzese McTominay in crescita, potrà agire alle spalle della punta centrale, in un modulo che prevede Politano, o Neres a destra, Anguissa, Lobotka e appunto Mc fratm in mezzo al campo. Assistendo agli allenamenti abbiamo notato che l’ala brasiliana ha svariato sia a sinistra che a destra, mentre Beukema e Juan Jesus si sono avvicendati al fianco di Rrahmani, aspettando il rientro di Buongiorno. Infine i due attaccanti Lucca e Lukaku si sono alternati tra panchina e titolarità. Quindi, il nuovo Napoli si sta plasmando, in attesa anche dei probabili prossimi arrivi di Guitierezz e forse Juanlu Sanchez. La prima di campionato, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il neo promosso Sassuolo è sempre piàù vicina e gli azzurri non possono steccare come accadde l’anno scorso.