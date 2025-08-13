CALCIOMERCATO

NAPOLI – Tutti vogliono vestire la maglia azzurra, Manna ha in serbo altri colpi di mercato

Armando Fico 13 Agosto 2025

Il mercato della SSCN non è affatto terminato, sta per concludersi, a breve, l’affare Guitierrez che potrebbe arrivare, all’ombra del Vesuvio, la settimana prossima. Oggi come oggi, il Napoli rappresenta una meta d’arrivo e non di passaggio, tutti vorrebbero indossare la casacca azzurra, visto il suo fascino dettato dal prestigio e dai due scudetti vinti in appena tre stagioni. In queste settimane che ci separano dalla chiusura del mercato estivo, il Ds Manna ha in serbo altri colpi., avendo ancora a disposizione un budget di una sessantina di milioni. Occorono un terzino destro, un sesto cemtrocampist ed un esterno mancino offensivo. Dopo il difensore del Girona, il club partenopeo sembra avere nel mirino Juanlu, Musah e Sudakov. Ma ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Elmas, un jolly utilissimo alla causa di Antonio Conte. 

Armando Fico

