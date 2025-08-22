Conte: “Campionato equilibrato, armiamoci perché ci sarà da combattere”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della gara di Serie A contro il Sassuolo:

Conte ha cominciato la conferenza stampa parlando dell’infortunio di Lukaku: “È sicuramente importante, per un giocatore che aveva un peso specifico nella squadra. Sappiamo benissimo che durante l’anno possono capitare questo tipo di situazioni, qualcosa di importante è accaduto anche l’anno scorso e i ragazzi hanno dimostrato di far fronte a tutto. Quello che dobbiamo fare è trovare la soluzione, l’importante è lavorare affinché quello che si ha a disposizione possa splendere il più possibile”.

L’allenatore del Napoli ha poi continuato: “Questo è un gruppo serio, di ragazzi responsabili che hanno voglia di migliorarsi giorno per giorno e sinceramente non c’è bisogno di dire niente. Io quello che ho rimarcato è un fatto storico, perché non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo la vittoria dello Scudetto. Dobbiamo essere molto equilibrati e consci del fatto che sarà un campionato difficile, dove ci sono tante squadre attrezzate. Noi dovremo fare del nostro meglio come abbiamo fatto l’anno scorso dando anche una squadra a tanti”.

“Bisogna inevitabilmente lavorare e cercare delle soluzioni. Sappiamo benissimo che il 4-3-3 è nelle corde di questa squadra, abbiamo fatto anche degli acquisti in funzione di questo, però ci sono anche altre strade da percorrere. Oggi dopo l’infortunio di Lukaku stiamo valutando una terza opzione, anche perché abbiamo una sola punta e dobbiamo valutare di giocare anche senza”.

Sul dualismo dei portieri Conte ha detto: “Non c’è nessun dubbio in porta, c’è sempre una decisione da prendere. Ho due portieri molto bravi, si è creato un bel clima, c’è grande serenità e come detto farò valutazioni di partita in partita in base a delle determinate caratteristiche, anche perché mi fido ciecamente di loro. Abbiamo cercato di alzare il livello di competizione in porta perché ne avevamo bisogno”.

Niente giudizi sul mercato per l’allenatore del Napoli: “Non penso tocchi a me dare giudizi o fare delle valutazioni sulla rosa, penso ci siano gli addetti ai lavori che sono molto più bravi perché fanno quello. Quello che posso dire è che bisogna cercare di fare il massimo con quello che mi viene messo a disposizione, come fatto lo scorso anno. Noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo”.

“Oggi noi veniamo da un mese di lavoro ed è difficile dare dei giudizi, anche perché io sono per i fatti più che per le parole. Bisogna aspettare il campo, che inizino le partite, per poi fare delle valutazioni”.

E infine, su Allegri e il campionato: “Torna sicuramente un grande allenatore, la sua storia parla per lui. Sarà sicuramente un campionato molto difficile ed equilibrato. Armiamoci, perché ci sarà da combattere“.

GianlucaDiMarzio.com