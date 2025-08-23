CALCIOMERCATO

Napoli, non solo Hojlund: nuovo sondaggio per Brescianini

Vincenzo Letizia 23 Agosto 2025 0 43 sec read

Il Napoli vuole chiudere un ultimo colpo in questa sessione di mercato e nelle ultime ore ha ripresa i contatti per Marco Brescianini, centrocampista già vicino al club partenopeo un anno fa, prima del blitz dell’Atalanta. Oggi la società di De Laurentiis è pronta a spingersi fino a 15 milioni di euro, ma prima i bergamaschi dovranno trovare un sostituto, con il nome più caldo che sembra essere quello di Yunus Musah.

Napoli-Hojlund: gli aggiornamenti

Parallelamente, il Napoli cerca un attaccante per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku. Il nome in cima alla lista resta quello di Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i contatti con l’entourage del giocatore sono stati positivi: si discute di ingaggio e progetto a lungo termine. Il Manchester United è disposto a cedere l’attaccante danese, ma la chiave sarà il sì definitivo del calciatore.

Vincenzo Letizia

