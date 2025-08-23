BENTORNATA SERIE A – Si riparte con 4 anticipi, riflettori puntati su Sassuolo vs Napoli

Ci siamo, finalmente, la serie A riparte quest’oggi con i primi quattro anticipi della giornata numero uno : nel tardo pomeriggio spazio a Sassuolo vs Napoli, sui cui sono punttati tutti i riflettori e Genoa vs Lecce. In serata, poi scenderanno in campo la Roma ed il Bologna, all’Olimpico, mentre a San Siro il Milan di Allegri ospiterà la neo promossa Cremonese. Quattro gare tutte da seguire ma, cone dicevano, i fari saranno assolutamente proiettati sul match dei campioni d’Italia, al Mapei Stadium. Conte ha ancora qualche dubbio da scigliere come la scelta del portiere, c’è, al momento, un ballottaggio tra Meret e l’ex granata Milinkovic Savic ma il friulano dovrebbe spuntarla. I Partenopei, naturalmente, partono favoriti in questo match, così come per la vittoria finale. Tuttavia, il giudice estremo sarà sempre il campo, perchè il calcio non è affatto una scienza esatta. Non è detto da nessuna parte che la squadra più forte vinca di sicuro su quella più debole, come dmostrano tanti risultati inaspettati. C’è molta curiosità per vedere all’opera, in una gara ufficiale, l’ex City Kevin De Bruyne, il miglior centrocampista europeo degli ultimi anni. Sarà l’asso nella manica del tecnico salentino, che ieri, in conferenza stampa, ha dichiarato che il Napoli non cerca alibi ma soluzioni concrete e dovrà lavorare sodo, dal momento che ci sarà da combattere. Quest’oggi, per gli azzurri, è come una sorta di primo giorno di scuola; compagni di classe ritrovati e nuovi amici, arrivati da poco, con cui fare la conoscenza. In città, per questo esordio della squadra del cuore, vi è un entusiasmo, forse eccessivo, però conosciamo benissimo i tifosi napoletani che non conoscono mezze misure; il nuovo Napoli è pronto a difendere, a denti stretti lo scudetto sul petto ed a onorare, al massimo, la Champions League.