Mapei Stadium – Napoli concentratissimo, contro il Sassuolo, per l’esordio vincente in campionato

Armando Fico 23 Agosto 2025 0 1 min read

Il Napoli riparte, con lo scudetto cucito sul petto, da Reggio Emilia, dove, al Mapei Stadium affronterò il Sassuolo, appena risalito in massima serie dopo un anno di purgatorio in cadetteria. Gli azzurri di Antonio Conte giungono a questo debutto con la masssima concentrazione, malgrado l’infortunio di Lukaku che rappresemnta, pur sempre, una grave pardita.  Conte non molla una virgola, ed ha spronato al massimo i suoi. Il tecnico leccese è sicuramente  turbato da quanto accaduto all’attaccante belga che resterà out per circa quattro mesi, situazione che ha scombussolato tutti  i piani e le strategie di mercato che, ora vede Manna virare. con priorità assoluta,. su un attaccante affidabile. L’allenatore azzurro, intanto, sta studiando diverse soluzioni per ovviare a questo handicap, non ulttima l’intenzione di impiegare De Bruyne da “Falso nueve” alla Totti, con Lucca in panchina e uno tra Noa Lang e Neres in campo per mettere e a frutto, assieme agli inserimenti di Anguissa e McTominay, le giocate straordinarie del “mitico genio belga. Ma questa sarebbe una scelta estrema in mancanza di una punta di ruolo. Quest’oggi, però, non ci saranno sconvolgimenti di nessun tipo; la formazione anti Sassuolo dovrebbe essere formata per nove undicesimi dai vecchi giocatori che hanno vinto il quarto tricolore. Uniche eccezioni De Bruyne e Lucca. Almeno, così si vocifera da Castel Volturno. Guai però a sottovalutare l’avversario, sarebbe un grave errore. Pur essendoci un netto divario tra le due compagini, la gara è da prendere con le molle e Conte conosce bene le insidie che possono esserci in un match, sulla carta, facile,, per cui ha invitato i suoi ragazzi a camminare a testa bassa e a pedalare. 

Armando Fico

