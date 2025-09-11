PIANETA CALCIO

CHAMPIONS LEAGUE – Si avvicina il debutto degli azzurri nella nuova competizione continentale maggiore, a Manchester 2000 tifosi al seguito

Armando Fico 11 Settembre 2025 0 1 min read

Manca giusto una settimana al debutto del Napoli di Conte nella nuova Champions League a girone unico. Gli azzurri, per la prima giornata, saranno ospiti del Manchester City,  all’Etihad Stadium. Per l’occasione al seguito dei partenopei, sugli spalti, ci saranno più di 2000 sostenitori azzurri. La scorta prevista dal club inglese è di 2700 tagliandi e molti sono stati già acquistati: i prezzi vanno dai 40,50 euro ai 43,50 euro in base al settore. Il tutto esaurito nella zona  ospiti è sicuro. Attesa per il ritorno  di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha eletto per tanti anni,  protagonista assoluto a livello europeo. Ovviamente l’ostacolo è quello tra i più difficili, pur se i citizen non sono più quella corazzata di un tempo, come dimostrano i recenti risultati. D’ altronde il Napoli, oggi, è una realtà con tutte le carte in regola per far bene in qualsiasi manifestazione. A differenza dell’anno scorso, gli uomini di Conte dovranno, fino a gennaio,  giocare ogni tre giorni, per cui è presumibile una sorta di turnover; in panchina ci sono giocatori all’altezza dei titolari, quindi, il tecnico salentino potrà fare degli avvicendamenti, senza tanti problemi. Naturalmente, Firenze e Manchester rappresentano due tappe fondamentali per la stagione del Napoli. Due risultati positivi sarebbero una manna dal cielo per il cammino ambizioso dei partenopei.

