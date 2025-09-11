Fiorentina vs Napoli – Probabile debutto, al Franchi, della coppia difensiva centrale composta da Beukema e Buongiorno

Nel Napoli di Firenze ci saranno alcune novità, rispetto all’ultima gara col Cagliari. Oltre a Lukaku e forse Neres, non sarà della partita, il forte centrale di difesa Amir Rrahmani, infortunatosi con il Kosovo. Conte, pertanto, sabato, al Franchi, manderà in campo una coppia inedita di centrali, infatti assieme a Buogiorno ci sarà il neo acquisto Beukema, tra i migliori difensori del campionato passato. Quindi vedremo una difesa nuova, con Di Lorenzo a destra e ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, in attesa che possa giocare Gutierrez. Intanto, Rrahmani è già rientrato da qualche giorno, a Napoli , dopo il problema muscolare al flessore , La sua nazionale gli ha concesso il ritorno anticipato, dopo i primi esami realizzati con lo staff del Kosovaro. Contro la Fiorentina sarà un’assenza grave ma l’olandese, ex Bologna, sicuramente, farà la sua parte.