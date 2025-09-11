NEWS

Firenze – Trasferta aperta ai tifosi napoletani residenti in Campania ma i posti disponibili, nel settore ospiti, sono solo 380

Armando Fico 11 Settembre 2025 0 44 sec read

Dopodomani, il Napoli si sottoporrà al primo vero test probante di questo nuovo campionato, affrontando la Fiorentina, al Franchi. Il settore ospiti sarà accessibile  anche per  tifosi azzurri residenti in Campania: la decisione è stata presa dal Casms e dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tuttavia l’acquisto dei biglietti sarà, però, consentito soltanto per lo spazio riservato ai supporters avversari, in possesso della Fidelity Card del Napoli. Restano, invece, esclusi i tifosi campani che abbiano sottoscritto la Card , dopo il 31 maggio 2025. Una misura che dovrebbe garantire la massima sicurezza nell’impianto toscano.Essendo lo stadio gigliato, in rifacimento, per cui molti spazi sono inagibili, per i sostenitori partenopei, sono disponibili solamente 380 posti. Numero, ovviamente irrisorio per gli ultras che hanno deciso di disertare l’impianto fiorentino. Una scelta che priverà la squadra di Conte  di una parte fondamentale del proprio sostegno, proprio in un match così importante e delicato.

Armando Fico

