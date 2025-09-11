De Rienzo, Di Fusco, Altamura, Sartoni, Ghezzi e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Jolanda De Rienzo: “Napoli, a Firenze occhi sugli attaccanti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista: “Questo sabato di Serie A ci darà tantissimo, ci sono due partite pazzesche. Juve-Inter ci dirà molto sul campionato, sarà importante vedere l’approccio delle due squadre. Fiorentina-Napoli desta tanta curiosità, curiosa di vedere l’equilibrio che le due formazioni metteranno in atto. Il titolo per questa partita potrebbe essere: “Napoli all’attacco” pensando all’arrivo di Hojlund. Sono curiosissima di vedere l’idea di Conte, la Fiorentina difende bene e l’allenatore avrà più soluzioni. Io punto su Lang. Il giocatore visto fino ad adesso non è il vero Noa Lang ma sono sicura che entusiasmerà anche il suo allenatore. Como? C’è qualità ma poco equilibrio. Mi è piaciuta tanto la Cremonese, se fossi un calciatore vorrei sempre Nicola come allenatore. Sono per i canali Tv dei club e per il calcio in chiaro”.

Raffaele Di Fusco: “Ref Cam e telecamere, lo spogliatoio è sacro”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex calciatore: “Ai nostri tempi lo spogliatoio era sacro, sarebbe stata impensabile la presenza di una telecamera al suo interno. Lo spogliatoio deve rimanere una sede tecnica e non televisiva. Si tratta di immagini private, potrebbero al massimo essere utilizzate in seguito. Ref Cam? Non sono d’accordo, contribuirà alle contestazioni contro gli arbitri. E’ un’idea nata solo per lo spettacolo. Napoli? Mi aspetto che a Firenze venga fuori la crescita nonostante la sfida tosta. Mi auguro che De Bruyne si integri presto nei meccanismi di gioco. Lo scontro tra Juve e Inter capita troppo presto. Sono curioso di vedere i bianconeri perché credo che abbia operato bene”.

Marcello Altamura: “Conte ha cinque esterni per due maglie”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli: “Lucca ha un potenziale importante e Conte è l’allenatore più adatto per aiutare calciatori del genere. Su Hojlund va fatto un lavoro diverso, è stato un grande acquisto. Dorgu? A Lecce mi è piaciuto molto, in Premier mi sembra calato. Mi sarebbe ovviamente piaciuto a Napoli. Gli attuali terzini del Napoli compongono un pacchetto completo. Olivera e Di Lorenzo saranno i più presenti con ottime seconde scelte. Gutierrez, Spinazzola e Mazzocchi, quindi ci sono cinque maglie per due posti. Mi aspetto soluzioni nuove per il lato destro, Mazzocchi sa di non essere una prima opzione”.

Federico Sartoni: “Viola con Piccoli e Kean nel 3-5-2”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Federico Santoni, giornalista di Lady Radio: “Dalla conferenza di domani di Pioli verranno fuori dettagli in più sulla sfida di sabato. La difesa e gli esterni non dovrebbero cambiare, la mediana dovrebbe diventare a 3 e l’attacco dovrebbe trasformarsi a 2 senza trequartista. Nicolussi Caviglia? Seconde me può diventare un punto di riferimento come scelta a centrocampo. Poi dipenderà molto anche dal modulo, le valutazioni vanno fatte partita per partita. Per i biglietti è confermata la capienza di 390 posti nel settore ospiti, è inaccettabile che per le informazioni riguardo tutti i biglietti siano arrivate con forte ritardo. Si prevedono circa 23.000 spettatori al Franchi. E’ il massimo che si può raggiungere visti lavori nella Fiesole. Anche lo stesso settore ospiti è penalizzato dai lavori in corso”.

Sara Ghezzi: “Mi aspetto Milinkovic-Savic o a Firenze o a Manchester”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuta Sara Ghezzi, giornalista Calcionapoli1926.it: “Fiorentina-Napoli sarà una partita difficile, bisogna prestare attenzione alla pericolosità dei viola. Credo che Conte non si farà condizionare dall’impegno di Manchester, punterà sempre su chi sta meglio. Se il risultato dovesse mettersi bene potremmo vedere qualche mossa di turn over. Mi aspetto in una delle due sfide l’esordio di Milinkovic-Savic. Siamo davanti ad un bel campionato, farei attenzione a squadre come Inter, Juventus e Roma. L’Atalanta ha fatto un passo indietro. La Lazio sta cercando di ritrovarsi. La Fiorentina è molto interessante, vedremo se Pioli farà bene. Hojlund? Mi aspetto sia una grande rivelazione. E’ un investimento importante e dimostra come il Napoli vuole essere competitivo su ogni fronte. Juve-Inter sarà una partita più bloccata rispetto all’anno scorso, mi aspetto un pareggio con pochi gol”.

Mario Fabbroni: “Milan-Como in Australia, idea strampalata”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista: “Buongiorno è pienamente recuperato e deve giocare. Se fossi Conte non alternerei i portieri questa settimana, schiererei Meret a Firenze e a Manchester. Questa terza giornata di Serie A sarà molto interessante. Il Napoli scenderà in campo nella serata di sabato conoscendo già il risultato di due delle migliori della classe. Il Napoli deve fare attenzione alla Fiorentina, siamo ancora all’inizio ma è importante fare risultato. La partita si vincerà a centrocampo. Milan? Ci deve far capire che squadra è. Secondo me per il momento non ci sono i presupposti per pensare a un grande Milan, c’è stato un mercato poco soddisfacente. In Fiorentina-Napoli sono molto curioso di vedere la prestazione della nuova difesa del Napoli contro un super Kean. Ref Cam? Sarà divertente vederla. Milan-Como? La trovo un’idea insensata, se si vuole fare pubblicità al campionato italiano servirebbe un’altra partita e non Milan-Como”.

