NEWS

Xavier Jacobelli sul Napoli: “Campioni d’Italia naturali favoriti nella corsa scudetto”

Vincenzo Letizia 11 Settembre 2025 0 2 min read

Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio, ha analizzato l’avvio della stagione 2026 indicando il Napoli come la squadra da battere. Forte della massiccia campagna di rafforzamento promessa e realizzata da De Laurentiis per Conte dopo il tricolore, il club partenopeo si presenta ai nastri di partenza come naturale favorito per lo scudetto. Con una rosa ulteriormente potenziata, gli azzurri mirano a confermare il titolo e a ribadire la loro supremazia in Serie A.

Ecco quanto dichiarato a scommesse.io:

Prima fila: Napoli, Inter. Seconda fila: Juve, Atalanta. Terza fila: Milan, Bologna. Quarta fila: Roma, Fiorentina. Dopo due giornate di prove e qualifiche, la griglia del GP Scudetto 2026 prende corpo.

Sebbene sia assodato quanto non bastino 180 minuti per formulare previsioni di carattere definitivo, è altrettanto vero che la massiccia campagna di rafforzamento condotta dai Campioni d’Italia li indichi come i naturali favoriti nella corsa scudetto. De Laurentiis ha mantenuto fede alle promesse formulate a Conte durante il fatidico incontro post tricolore: renderò il Napoli ancora più forte. E così è stato.

Dal canto suo, l’Inter, dopo avere rischiato di incartarsi con Lookman, ha proceduto speditamente con la campagna di svecchiamento dell’organico, resa indispensabile dalla stagione delle grandi delusioni. Scesa in lizza in cinque competizioni, la squadra non ne ha vinta una, anche se per la seconda volta nelle ultime tre stagioni i nerazzurri hanno guadagnato la finale di Champions League. Da Esposito a Bonny, passando per Luis Henrique, Sucic e Diouf, i cinque nuovi (ma Pio è tornato finalmente a casa) oscillano fra i 20 e i 23 anni. Akanji ne ha 30, epperò il nazionale svizzero (72 presenze, 4 gol) conta 12 titoli, allineati in bacheca fra Basilea, Borussia Dortmund e, soprattutto, City. Un palmarès che ricorda quanto valga il difensore che ha rimpiazzato Pavard; l’entusiasmo con il quale ha accettato il trasferimento a Milano la dice lunga sull’apporto che Akanji può dare a Chivu.

E la Juve? Può sembrare paradossale, ma il migliore acquisto si chiama Dusan Vlahovic: con David e i due colpi di reni piazzati da Comolli nelle ultime ore di mercato (Openda, Zeghrova), i bianconeri possono passare dal ruolo di outsider all’investitura di principali insidie per Napoli e Inter.

Accanto a loro, l’Atalanta ripartita dopo il terzo posto e la quinta qualificazione Champions in 7 stagioni, ma partita a fari spenti come un anno fa. Per questo, è indiziata di fare bene, modello ultimo anno di Gasp, anche se al suo posto c’è Juric. Krstovic, Zalewski, Ahanor, Musah, Sportiello sono innesti di qualità; i riscatti di Brescianini, Kossounou e Samardzic, scattati addirittura in giugno e coniugati alla conferma di De Ketelaere, confermano le ambizioni bergamasche. Senza contare Scalvini e Scamacca, augurando a quest’ultimo che la jella si scordi il suo indirizzo. E se Lookman torna a casa, dopo l’estate balzana che si è concessa, la Dea si diverte.

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Nessun caso Lozano-Spalleti, tutto chiarito tra i due

Sfogo Lozano, Spalletti è intervenuto subito. Secondo le notizie in arrivo dalla Campania, dopo lo sfogo di Lozano al termine della gara contro il Torino, […]

19 Ottobre 2021 0 38 sec read

Genoa – 19 Convocati: Rrecuperati Dzemaili, Burdisso, Rincon e Cissokho. Assente De Maio

Il Genoa ha iniziato la seduta di rifinitura per la gara di domani al Tempio contro il Napoli con una riunione tecnica protrattasi a lungo. […]

31 Ottobre 2015 0 44 sec read

Milik incoronato, a furor di popolo, nuovo re di Napoli

Ora è ufficiale, ieri sera,  Arkadiusz Milik, ha ricevuto, a furor di popolo, la corona di nuovo re di Napoli. Non poteva essere altrimenti, viste […]

18 Settembre 2016 0 51 sec read

Riccardo Cucchi, Francesco De Core e Clemente Mastella a Radio Punto Nuovo

Cucchi: “Senza contemporaneità, lo Scudetto perde magia. Questo Napoli non è un fuoco di paglia, spero Osimhen rinunci a qualche euro per restare in azzurro” […]

27 Aprile 2023 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui