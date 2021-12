Napoli: Spallletti, stasera, a sorpresa, lancerà nella mischia Ounas dal primo minuto?

Questa sera, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, il Napoli si giocherà le sue ultime carte in Europa League, contro gli inglesi del Leicester. Ovviamente Spalletti, anche oggi, avrà gli uomini contati a causa delle tantissime assenze, per cui, occorrerà una vera e propria impresa per passare agli ottavi di finale della competizione. Tuttavia gli azzurri sono soggetti al risultato dell’altro campo, cioè quello di Varsavia, dove in contemporanea si affronteranno il Legia e lo Spartak Mosca. Partita vera in quanto entrambe le contendenti possono ambire al passaggio del turno. I russi che hanno battuto il Napoli in entrambe le gare, vincendo sarebbero sicuri del primo posto, condannando la formazione partenopea, seppur vincitrice, alla seconda posizione e quindi agli spareggi di febbraio. Dal canto suo il Legia Varsavia, in caso di successo sui moscoviti, si garantirebbe il passaggio alla fase successiva, da seconda, nell’eventualità di una vittoria della squadra del tecnico di Certaldo. Come anticipato dall’allenatore azzurro nella conferenza stampa di ieri, la squadra può contare solo su quattordici elementi, il che significa che giocheranno tutti, chi prima, chi dopo. Intanto da Castel Volturno giungono notizie di un probabile impiego sulla trequarti, dell’algerino Adam Ounas dal primo minuto, un inserimento a sorpresa che tuttavia potrebbe rivelarsi decisivo. Purtroppo l’appello lanciato dalla società ai tifosi per riempire lo stadio non è stato recepito. Infatti al Maradona gli spettatori presenti non sdaranno più di 15mila. Un peccato perchè in questo difficile momento il sostegno della massa della tifoseria avrebbe potuto dare quella marcia in più per arrivare alla qualificazione. Ma tant’è, Spalletti ha caricato al punto giusto i suoi ragazzi che certamente daranno il 110% in questa partita, poi se non giungesse il risultato che tutti ci aspettiamo non sarà il caso di fare drammi.