Champions League: i bianconeri battono il Malmoe e passano da primi nel girone, rinviata a oggi, per neve, la gara dell’Atalanta

Nel mercoledì di Champions la Juventus di Max Allegri, battendo il Malmoe, in casa, per 1 a 0 con una rete di Kean, ha conquistato gli ottavi di finale della prima manifestazione continentale in qualità di prima nel girone ed ora attende il sorteggio di lunedì prossimo per conoscere l’avversaria da sfidare, prima in trasferta e poi in casa nel mese di febbraio del 2022. L’altra gara in programma, ieri, Atalanta – Villarreal, non si è giocata a causa dell’abbondante nevicata che si è abbattuta sulla città di Bergamo. Quindi, come da regolamento, il match è stato rinviato ad oggi alle ore 19.00. I bergamaschi devono assolutamente battere gli spagnoli per conseguire il pass alla fase successiva. Nella serata odierna, spazio alle altre due competizioni europee, cioè Europa League, dove sono Impegnate Napoli e Lazio e Conference League, in cui troviamo la squadra di Mourinho. Mente gli uomini di Sarri, per conseguire gli ottavi di finale della seconda competizione del vecchio continente è sufficiente solo vincere, per il Napoli, invece, pur vincendo con il Leicester, al Maradona, potrebbe non bastare, in caso di contemporanea vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia. Infatti se accedesse questa situazione gli azzurri passerebbero il turno da secondi e quindi sarebbero costretti a disputare i sedicesimi di finale, a febbraio contro una formazione retrocessa dalla Champions. Qualsiasi altro risultato che non fosse il successo potrebbe significare retrocessione in Conference o addirittura eliminazione dall’Europa, qualora ci fosse un risultato sfavorevole dall’altro campo. Per quanto riguarda la Roma, la formazione giallorossa guadagnerà gli ottavi andando a vincere a Sofia contro il Csk. Ma qualora il Bodo vincesse, i ragazzi di Mourinho sarebbero costretti, da secondi a disputare i sedicesimi di finale.