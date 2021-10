Roma vs Napoli, all’Olimpico previsti oltre 45mila spettatori

Questo pomeriggio, alle ore 18, per la nona giornata di massima serie, andrà in scena, nella capitale, la supersfida del centrosud Roma vs Napoli. Per l’occasione sono previsti all’Olimpico oltre 45mila, spettatori, tetto massimo consentito dalle norme anti covid vigenti. Per la cronaca era dalla stagione 2013-14 che il cosiddetto derby del sole non registrava più così tanto pubblico. Allora ci furono 45mila spettatori, mentre quest’oggi saranno qualcosina in più. Dunque, ci sarà quasi il tutto esaurito sugli spalti dell’impianto sportivo romano. C’è da dire, tuttavia, che la società giallorossa ha aperto la campagna abbonamenti, alla quale hanno aderito circa ventimila tifosi romanisti. Un bellissimo colpo d’occhio, pertanto, quello che presenterà, nel tardo pomeriggio odierno, allo stadio Olimpico. Al seguito della squadra azzurra, però, non potranno esserci più di cinquecento sostenitori, per via del diktat del CdM.