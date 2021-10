Anticipi del sabato di A, nona giornata; Milan, capolista in attesa del Napoli

Continua l‘alternarsi in vetta alla classifica di serie A, dopo gli anticipi di ieri, tra Milan e Napoli. Infatti i rossoneri hanno conquistato il primato, scavalcando gli azzurri, in virtù del successo al Dall’Ara, contro il Bologna per 4 a 2. Naturalmente il Napoli di Spalletti, oggi, all‘Olimpico, potrebbe riprendersi il tetto della massima serie, qualora si imponesse contro i padroni di casa della Roma che però vuole, a tutti i costi cancellare, subito, la vergognosa debacle di Coppa, In Norvegia. Gli altri risultati del sabato hanno visto l’ennesima sconfitta della Salernitana, all’Arechi, nei confronti dell‘Empoli per 2 a 4 e la vittoria casalinga del Sassuolo, per 3 a 1 sul Venezia. Si riparte, in questa domenica, con il lunch match delle 12,30 tra Atalanta e Udinese, per proseguire, nel pomeriggio, con le partite Verona – Lazio e Fiorentina – Cagliari. A seguire, alle 18, la sfida del centrosud tra capitolini e partenopei ed infine a chiudere la nona giornata di campionato ci sarà il derby d’Italia Inter – Juventus.