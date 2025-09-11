Corbo, Rosolino, Savino, Fontana, Agostini e Petrazzuolo a NM Live

NM LIVE – Corbo: “Napoli la squadra più forte del campionato, tanta la qualità delle riserve, De Laurentiis si è confermato unico personaggio credibile in Italia nel calcio”

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Nazionale? Non ho visto nessun segnale di risveglio: Gattuso non è l'allenatore ideale. L'impeto, l'ardore e l'atmosfera creata intorno al personaggio non basta. Gattuso va bene per una squadra di media classifica che deve salvarsi. Immaginate il calcio balilla: è come se fossero staccate le palline delle stecche, ognuno va per fatti suoi. Napoli? Dobbiamo vedere in quali condizioni si presenta a Firenze. Gli azzurri hanno la squadra più forte del campionato, ha operato in anticipo gli acquisti. Tale e tanta la qualità del parco riserve che non ci sono assolutamente problemi. Il campionato si gioca in Italia e, ricordiamolo, è la quinta potenza in Europa. Non è più come gli anni '90, i grandi giocatori vengono dopo i 30-40 anni come Modric e De Bruyne dopo essere stati ai vertici dei campionati italiani. Hojlund? Fa bene Conte a farlo partire dalla panchina. Viene da un'altra squadra: è il caso in cui è opportuno entrare nella ripresa. Non si inizia un giocatore a un campionato completamente nuovo, soprattutto in un Napoli che non ha trovato una strategia di gioco ideale. Giusto ripartire da Beukema? Sì, è un difensore centrale costato una cinquntina di milioni ed è il minimo. Era innaturale fare giocare Juan Jesus a 34 anni. Un po' di logica ci vuole. Napoli candidato a Euro 2032? Il problema dello stadio è doppio: non vanno confuse le mele con le pere. Se lo stadio deve essere adeguato a una competizione europea, bisogna fare lo stadio per tutto: la stampa, la TV, il satellitare… e invece si pensa solo alla capienza e alla possibilità di elevare incassi e botteghino, ma per quanto riguarda le norme UEFA, bisogna fare uno stadio che possa avere una sala stampa ben collegata per le nuove tecnologie. Bisogna dare un orizzonte più ampio al Napoli e ciò va fatto abbassando l'età media della squadra. Ne possono parlare con calma a Ischia per vedere come allungare il futuro della squadra. Oggi come oggi la squadra è molto forte ed ha il dovere di lottare subito per vincere. De Laurentiis si è confermato l'unico personaggio credibile nel management del panorama italiano".

NM LIVE – Rosolino: “Il Napoli è ormai conosciuto in tutto il mondo, De Bruyne? E’ grande, ha esperienza e tanto lavoro dietro per arrivare a quei livelli”

MASSIMILIANO ROSOLINO, ex campione di nuoto, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Chi è bravo sale di livello e affronta i problemi a testa alta senza trovare alibi. Il talento la fa la continuità. Fiorentina-Napoli? E' un'opportunità per Beukema e Lucca. Anche i giocatori della Primavera sono stati coinvolti. Ora sono in Irlanda e tutti qui mi parlano del Napoli, ormai è conosciuto in tutto il mondo. Il calcio è fatto di escalation, bisogna portare punti e soprattutto le vittorie. Certo, gli infortuni arrivano per tutti. De Bruyne? Anche nella mia carriera ho vinto anche quando non stavo benissimo, facevo venire fuori la grinta. E' ovvio che lui conosce gli avversari e li studia. Lui è grande ed ha esperienza, io sono solo grande. Dietro c'è un percorso fatto di talento e duro lavoro per anni e anni per arrivare a quei livelli. Le parole di Nainggolan su McTominay? Meglio la critica di un giocatore. Ci sono alcune critiche che sono costruttive, ma se alle batterie arrivo secondo poi arrivo settimo e mi criticano persone non addetti ai lavori io gli dico: 'fai il tuo lavoro'. Champions? Dobbiamo farci la corazza, ci ritroviamo in un'escalation in cui saremo anestetizzati. Ricordate quando l'Italia ha vinto i Mondiali? Noi dimentichiamo il lavoro che c'è dietro. Più sei bravo ad affrontare lo stress e più sei abituato a vincere".

NM LIVE – Savino: “Napoli, i gol in nazionale degli azzurri fanno ben sperare, Firenze un campo ostico, in difesa? Juan Jesus e Buongiorno”

ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "In questo momento solo Conte può decidere chi gioca contro la Fiorentina. Hojlund sta bene, ma chi sta meglio gioca. Nelle formazioni si vedrà. Non dimentichiamo che la prossima settimana abbiamo partite importantissime. Farà giocare chi dà più garanzie. La Fiorentina ha bisogno di punti, il Napoli deve fare risultati, ma è un campo ostico. Andrei sulla garanzia Juan Jesus e Buongiorno e a partita in corso farei giocare Beukema perché il brasiliano e l'ex Torino si conoscono bene. In Nazionale hanno giocato bene quasi tutti i giocatori del Napoli, anche gli ex. Questo fa ben sperare. In questo momento il Napoli ha bisogno dei gol degli attaccanti. Hojlund e Lucca devono dare una grossa mano".

NM LIVE – Fontana: “Elmas? Ti offre tante soluzioni, Conte saprà dove collocarlo, l’intesa tra Politano e Di Lorenzo è strepitosa”

GAETANO FONTANA, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Io credo che l'aspetto più difficile è saper convincere i giocatori ad arrivare al risultato. E' l'allenatore che vince con la squadra, l'ambiente e la società e così il tecnico deve entrare nell'ambito della storia dell'atleta e questo non è facile. Dovunque è andato ha tirato il massimo dai propri atleti. Senza Rrahmani suppongo che possa giocare anche Buongiorno, ma alla fine di tutto non cambierà la struttura. Buongiorno rappresenta una certezza, ma credo verrà sostituito da Beukema. Non ci saranno altri cambiamenti, penso che altri cambi verranno fatti a gara in corso. Se vuoi forzare la partita, puoi far fare Elmas doppio play. E' uno che ti dà tante soluzioni. Bisogna iniziare a lavorare per il futuro, quando mancherà Anguissa bisognerà fare delle scelte. Si può spostare McTominay in mezzo. Elmas si presta a tante soluzioni, Conte ha lavorato bene e saprà dove collocarlo. Politano ti dà grandi garanzie, ti permette di difendere a quattro, far scivolare il terzino. Ti dà certezza e solidità. L'intesa con Di Lorenzo è strepitosa, c'è una conoscenza fra i due che è fuori dal normale e rappresenta una risorsa per la Nazionale. Champions? Ascolterò l'inno, l'urlo mi arriverà fino ad Ascoli! Quanto contano le prestazioni positive nelle nazionali? Parlare di calcio e non parlare della mente è come se togliessi il palato ad un cuoco. La mente è alla base della piramide per un atleta, quando un giocatore vive momenti importanti con la propria nazionale ha motivazione e si eleva dal punto di vista mentale. Queste sono risposte, si capisce che il lavoro è ottimale nella consapevolezza che l'impegno successivo è più importante e può dare importanti risultati".

NM LIVE – Agostini: “Hojlund o Lucca? L’ex Udinese in questo momento è in pole, il danese potrebbe entrare a gara in corso, La Nazionale? Deve crescere, ma sono fiducioso”

MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Hojlund o Lucca? Bisogna capire le condizioni del danese. Noi non lo sappiamo. Lucca sa già cosa fare, fisicamente sta bene e sta crescendo. Potrebbe essere una soluzione giusta per adesso. Hojlund può entrare a gara in corso. Coi 5 cambi puoi cambiare il 50% dei giocatori in movimento. Le gare in nazionale permettono di mantenere il ritmo partita e questo è importante, si mantiene il livello alto e l'intensità. Serve per quando rientri in squadra, ti fa stare bene. Turn over? Conoscendo Conte sceglierà la squadra migliore perché siamo all'inizio del campionato. Io penso che un allenatore deve mettere in campo sempre la squadra migliore, c'è tempo per i cambi. Parole di Nainggolan su McTominay? Da fuori si può dire tanto, quest'anno ha chiuso con 12 gol da centrocampista, tecnica indiscussa, quando si inserisce sa dov'è la porta, l'ha dimostrato, poi ognuno può pensarla come vuole, ci sono le preferenze. Io vorrei tutta la squadra fatta di McTominay! I cambi saranno tra Lucca e Hojlund, in questo momento Lucca è avvantaggiato. Poi, se vuole fare esordire il danese per dimostrare che è pronto, è un altro discorso. Della Nazionale di Gattuso mi è piaciuto il carattere, ho visto giocatori che corrono, si danno una mano tecnicamente e tatticamente. Con Israele ci sono stati gol che non avremmo dovuto prendere, poi abbiamo recuperato. Una squadra con carattere ed esperienza quella partita la deve portare a casa. C'è stata la voglia di vincere anche dopo il loro pari, questo è un buon segnale ma a livello tecnico e tattico la squadra deve crescere. Sono fiducioso. Mancano i giovani? Purtroppo è un difetto delle grandi società: i giovani forti vengono schierati poco, piuttosto vengono mandati a farsi le ossa in Serie B. Dobbiamo aspettare la punta forte già pronta, ma se dessimo spazio ai giovani sarebbero pronti. E' normale che se non giocano, non entrano nei meccanismi di squadra. In Italia è così: i giocatori che abbiamo hanno meno spazio e in Nazionale fanno poco. Gli oriundi per noi sono italiani, l'importante è che sudino la maglia e che siano patriottici".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, a Firenze partita ostica, dovrebbero giocare Beukema e Lucca, occhio a Kean, è rapido e vede la porta”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE" per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: "Dov'ero l'11 settembre? Stavo facendo l'asta del fantacalcio con degli amici, rimasi subito scioccato. Impossibile dimenticare ciò che stavamo facendo. Sono cartoline indelebili, è stato qualcosa di assurdo. Sembrava un film, purtroppo non lo era. Non voglio sostituirmi a Conte che parla domani, ma in difesa dovrebbe giocare Beukema e in attacco Lucca. Domani da Conte mi aspetto una chiamata alla concentrazione, perché a Firenze è sempre stata ostica. I tifosi vivono molto la partita. Le curve si sono lamentate della decisione di concedere il via libera per la trasferta presa in extremis. Se Kean conferma di essere ciò che abbiamo visto in Nazionale diventa un giocatore da attenzionare: è un attaccante rapido che vede la porta. Vedremo quali sono le scelte dei difensori centrali. E' chiaro che questa difesa deve essere brava in fase di copertura con Di Lorenzo e Spinazzola e Lobotka dovrà arretrare per forza di cose".