Supercoppa italiana 2025 – Stabilite le date delle semifinali e della finale che si disputeranno a Ryiadh

Armando Fico 18 Settembre 2025 0 25 sec read

La Lega ha reso noto le date della Final four dell’edizione 2025 della Supercoppa Italiana. La manifestazione nazionale si terrà nuovamente in Arabia, nella capitale Riyadh tra  Napoli, vincitore dello scudetto,   l’Inter, seconda in campionato il Milan, sconfitto nella finale di Coppa Italia  e il  Bologna detentore del trofeo tricolore.  Le due semifinali sono previste il 18 e 19 dicembre.  I primi a scendere in campo saranno igli azzurri e i roosoneri, il giorno seguente toccherà asi nerazzurri e ai rossoblù emiliani,. Infine, la finalissima  è in programma lunedì 22 dicembre 2025.

