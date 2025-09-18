LA PARTITA

NAPOLI – Oggi è il giorno del ritorno, dopo oltre due anni, nella massima competizione continentale, grande attesa per il match col City

Armando Fico 18 Settembre 2025 0 1 min read

Il Champions Day, è finalmente arrivato per il Napoli che mancava dalla massima competizione continentale, da oltre due anni. Un ritorno, tuttavia, caratterizato dal dover affrontare, per questo primo turno del girone, una delle squadre più forti al mondo che ha come condottiero un certo Pep Guasrdiola il cui curriculum parla molto chiaro. Per il club azzurro sarà la prima partecipazione con la nuova formula a classifica unica, partita la stagione scorsa. I partenopei giungono allla sfida con i britannici galvanizzati dai tre successi consecutivi in serie A ma  sono consapevoli del valore dei loro avversari. Non vi è dubbio che l’ostacolo è quello dei più difficili, ma il Napoli, oggi, come oggi, rappresenta una grande del calcio italiano, molto apprezzata anche in Europa. Riguardo all’undici da opporre ai padroni di casa, Antonio Conte ha fatto intendere di essere orientato a confermare la squadra che ha surclassato la Viola, sabato passato,  fatta eccezione per Olivera che prenderà  il posto di Spinazzola sulla fascia sinistra. Promosso a pieni voti, in attacco, il neo arrivato  Hojlund, sarà  ncora lui a guidare le offensive azzurre verso la porta di Gigio Donnarumma.  Sulla trequarti, naturalmente, il riferimento resterà De Bruyne.  Dall’altro lato, il tecnico spagnolo, che in svantaggio nei duelli con Conte, dovrebbe riproporre in toto  la formazione che domenica  ha travolto per 3-0 i ‘cugini’ del Manchester United. A centrocampo l’ex Milan Reijnders vicino a  Bernardo Silva e Rodi, in attacco, affiancheranno  lo spauracchio i Haaland, autentica  bestia nera del Napoli, avendoi rifilato agli azzurri  3 gol in 3 partite finora giocate. Pep Guardiola, in conferenza stampa, ieri, non ha nascosto la sua preoccupazione perr il match col Napoli che considera, grazie anche ak suo straordinario allenatore, una big del calcio italiano ed europeo. Queste invece le parole del mister leccese ai microfoni di Sky:

“Sarà una partita difficilissima. Veniamo a giocare in casa del City, che è un top club con un top allenatore. Noi giocheremo con coraggio e determinazione per vedere di che pasta siamo fatti al confronto di tanti campioni.  Esiste veramente il gap ctra noi e una corazzata come il Manchester City”? Sarò il terreno di gioco a dare la risposta.”

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

LA PARTITA – Torino-Napoli 1-3, show degli azzurri

Il Napoli batte il Torino 3-1 con una doppietta di Insigne e un gol di Verdi. Prestazione super della squadra di Ancelotti, gran gioco e […]

23 Settembre 2018 0 1 min read

L’AVVERSARIO – Domani il Napoli sfida in Croazia il Rijeka

Dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo, il Napoli torna a giocare in Europa League affrontando i croati del Rijeka, che sono reduci da […]

4 Novembre 2020 0 38 sec read

LA PARTITA – Brugge-Napoli 0-1, bella prova degli azzurri in Belgio

Con la qualificazione ai sedicesimi conquistata, il Napoli vince in Belgio battendo il Brugge per 1-0 con un gol di Chiriches. Azzurri ancora a punteggio […]

26 Novembre 2015 0 1 min read

Il Napoli ha smarrito la via della vittoria

Alla luce degli ultimi risultati risulta evidente che il Napoli non sa più vincere; questo è l’unico dato che può interessare i tifosi e che spaventa […]

6 Novembre 2016 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui