NAPOLI – Oggi è il giorno del ritorno, dopo oltre due anni, nella massima competizione continentale, grande attesa per il match col City

Il Champions Day, è finalmente arrivato per il Napoli che mancava dalla massima competizione continentale, da oltre due anni. Un ritorno, tuttavia, caratterizato dal dover affrontare, per questo primo turno del girone, una delle squadre più forti al mondo che ha come condottiero un certo Pep Guasrdiola il cui curriculum parla molto chiaro. Per il club azzurro sarà la prima partecipazione con la nuova formula a classifica unica, partita la stagione scorsa. I partenopei giungono allla sfida con i britannici galvanizzati dai tre successi consecutivi in serie A ma sono consapevoli del valore dei loro avversari. Non vi è dubbio che l’ostacolo è quello dei più difficili, ma il Napoli, oggi, come oggi, rappresenta una grande del calcio italiano, molto apprezzata anche in Europa. Riguardo all’undici da opporre ai padroni di casa, Antonio Conte ha fatto intendere di essere orientato a confermare la squadra che ha surclassato la Viola, sabato passato, fatta eccezione per Olivera che prenderà il posto di Spinazzola sulla fascia sinistra. Promosso a pieni voti, in attacco, il neo arrivato Hojlund, sarà ncora lui a guidare le offensive azzurre verso la porta di Gigio Donnarumma. Sulla trequarti, naturalmente, il riferimento resterà De Bruyne. Dall’altro lato, il tecnico spagnolo, che in svantaggio nei duelli con Conte, dovrebbe riproporre in toto la formazione che domenica ha travolto per 3-0 i ‘cugini’ del Manchester United. A centrocampo l’ex Milan Reijnders vicino a Bernardo Silva e Rodi, in attacco, affiancheranno lo spauracchio i Haaland, autentica bestia nera del Napoli, avendoi rifilato agli azzurri 3 gol in 3 partite finora giocate. Pep Guardiola, in conferenza stampa, ieri, non ha nascosto la sua preoccupazione perr il match col Napoli che considera, grazie anche ak suo straordinario allenatore, una big del calcio italiano ed europeo. Queste invece le parole del mister leccese ai microfoni di Sky:

“Sarà una partita difficilissima. Veniamo a giocare in casa del City, che è un top club con un top allenatore. Noi giocheremo con coraggio e determinazione per vedere di che pasta siamo fatti al confronto di tanti campioni. Esiste veramente il gap ctra noi e una corazzata come il Manchester City”? Sarò il terreno di gioco a dare la risposta.”