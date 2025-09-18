NEWS

Champions League – Inter o k in Olanda, contro l’Ajax, battuta 2-0, disastro Atalanta, travolta 4-0 dal Psg al Parco dei Principi

18 Settembre 2025

Quella di eri è stata una giornata in chiaroscuro per le nostre due squadre italiane, impegnate nel primo turno di Champions League. Ottimo il successo dell’Inter , in Olanda, contro l’Ajax per 2 a 0, con due reti di Thuram, mentre malissimo l’Atalanta, al Parco dei Principi di Parigi, travolta per 4 a 0 dal Psg, campione d’Europa in carica. Stasera, sarà la volta del Napoli che farà visita al Manchester City dell grande ex Kevin De Bruyne. Tutti i riflettori, quindi, saranno puntutati sul belga che, certamente, un pizzico di emozione la proverà, avendo militato per ben 10 anni nella formazione dei citizen.

