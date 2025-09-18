Fusco, Tarantino, Giannetti, Imparato e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Di Fusco: “Meret gioca solo se è al 100%. Milinkovic-Savic utile a Manchester per una cosa”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto l’ex portiere Raffaele Di Fusco: “Meret? Ha recuperato ma solo Conte e i medici conoscono le sue reali condizioni. Per giocare queste partite bisogna essere al 100%. Milinkovic-Savic è stato preso proprio per questo, per avere un’alternativa valida in qualsiasi momento. Il City si difende attaccando con un pressing molto alto, quindi il rilancio lungo e preciso del serbo può essere un’arma per scavalcare questa pressione. La decisione dipenderà dalle condizioni di Meret: se è al 100% è il favorito, ma se lo è al 95% potrebbe non toccare a lui. Il Napoli può essere una bella sorpresa in questa Champions, con questo centrocampo di qualità e offensivo. McTominay e De Bruyne insieme lavorano bene. L’errore di Milinkovic-Savic a Firenze? Un portiere non entra mai rilassato, il fatto che sia entrato sul 3-0 non significa nulla. Quella era una parata da fare di piede, di sinistro. Non si fa in tempo ad andare giù, soprattutto con la sua struttura fisica”.

Imparato: “Guardiola nervoso perché il Manchester City rischia una forte penalizzazione per il fair play finanziario”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato da Manchester: “A meno di 12 ore dalla partita non si può dire che Manchester è invasa dai tifosi del Napoli, ma in giro ce ne sono. L’atmosfera è molto tranquilla e c’è la sensazione che tutto possa andare per il meglio. Grande attesa tra i tanti residenti napoletani in questa città industriale. C’è voglia di vedere il Napoli fare bella figura, e in tanti saranno contenti anche di un pareggio. Guardiola nervoso in conferenza? Qui a Manchester si parla molto del rischio che il City corre dal punto di vista dei fair play finanziario. La squadra rischia una penalizzazione in campionato, e questo sta allarmando un po’ tutto l’ambiente: Guardiola compreso”.

Giannetti: “Il Napoli ha sempre fatto bella figura in Europa, col City nel momento migliore”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista di Infonapoli24 Antonello Giannetti: “Il Napoli troverà un avversario molto forte, con forse l’unico punto debole nei suoi due centrali difensivi. Gli azzurri in Europa hanno sempre fatto bella figura, spesso penalizzati da episodi favorevoli. Conte sa bene che anche la partita col Pisa è molto difficile, e per questo guarderà anche al prossimo impegno. Tanti gol in Champions? È un darsele di santa ragione, perché in Europa le squadre giocano a viso aperto. Certe goleade ci lasciano un po’ basiti, ci fa capire che spesso manca un atteggiamento tattico di cautela. Il Napoli si presenta in Champions con la miglior difesa d’Europa nella scorsa stagione, ma la forza offensiva del City è impressionante”.

Tarantino: “Contro il City un Napoli offensivo, proverà a palleggiare per quanto gli sarà concesso fare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Tarantino: “Per il Napoli l’obiettivo playoff è raggiungibile e realistico. Non vedo perché complicarsi la vita provando a puntare a tutti i costi agli ottavi: non sarà facile. Se Meret sta davvero bene giocherà lui, resta il favorito su Milinkovic-Savic. In un Napoli a vocazione offensiva come Conte vuole Spinazzola penso sia il nome più indicato. Non mi aspetto un Napoli imprudente, ma nemmeno di una squadra che si difende e riparte. Gli azzurri proveranno a palleggiare secondo quelle che sono le loro possibilità. C’è grande curiosità per vedere che partita giocherà De Bruyne contro una formazione che conosce benissimo, forse meglio della sua nuova squadra”.

Fabbroni: “È un Napoli “sexy”, che fa sangue. Per questo l’attesa è così alta”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever – L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “I tifosi del Napoli devono essere ottimisti e non farsi intimorire da certi risultati che stiamo vedendo. Con le dovute proporzioni questa mi sembra un po’ la vigilia di Napoli-Cagliari. C’è grande attesa, la giornata è condizionata dall’evento sportivo. E anche se in palio non c’è niente oltre i tre punti nel girone c’è una grossa attesa. Si gioca a casa di una squadra tra le più forti al mondo, anche economicamente. Ma il Napoli è una squadra “sexy”, che fa sangue e che può dare moltissimo. Il modo che gli azzurri hanno di affrontare le partite conquista anche i non tifosi azzurri”.

