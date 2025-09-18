BREVI

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Napoli

Vincenzo Letizia 18 Settembre 2025 0 25 sec read

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming

La gara tra Manchester City e Napoli, in programma giovedì 18 settembre alle ore 21, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming su Sky Go e NOW.

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Napoli, Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Il difensore azzurro, infortunatosi durante la partita di venerdì contro la Svizzera, non prenderà parte al prossimo impegno del Kosovo […]

7 Settembre 2025 0 27 sec read

Rrahmani blindato: rinnovo a vita col Napoli. Ha rifiutato due big pur di restare

Nonostante l’interesse di Tottenham, una big italiana e diversi club sauditi, il difensore kosovaro ha detto no a offerte importanti per proseguire la sua avventura […]

21 Luglio 2025 0 8 sec read

LUKAKU – L’attaccante belga sempre in contatto con lo staff medico azzurro, per aggiornamenti

Romelu Lukaku  sta lavorando sodo per tentare di riprendersi il posto di centravanti, nel Napoli, quanto prima possibile ma ovviamente l’iter di guarigione è ancora […]

6 Settembre 2025 0 33 sec read

Infortunio Immobile, Bologna in ansia

Brutte notizie per Italiano. Immobile è stato costretto al cambio per infortunio nel corso di Roma-Bologna. Al minuto numero 31, l’ex capitano della Lazio ha lasciato […]

23 Agosto 2025 0 23 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui