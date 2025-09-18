NEWS

Conte: “Milinkovic-Savic titolare per scelta, nessun infortunio”

Redazione 18 Settembre 2025 0 1 min read

Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Noi cerchiamo di andare dritti per la nostra strada. Sta di fatto che bisogna anche capire l’avversario che sta di fronte, ma non cambieremo niente. Dall’anno scorso abbiamo iniziato un percorso e andremo avanti su questo percorso al di là di chi affronteremo“, ha esordito l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, a Sky Sport.

E poi ancora, svelando il motivo della scelta per il portiere. “Milinkovic-Savic titolare? Scelta, non dipende da nessun infortunio“. Infine: “Emozione in Champions? C’è in ogni partita. Questa emozione me la dà la mia passione per il calcio“.

Sulla scelta di giocare con l’ex Torino: “Abbiamo due ottimi portieri. Milinkovic-Savic ha caratteristiche specifiche, ha fatto bene a Firenze e giustamente il mister ha confermato la formazione. Speriamo di fare una buona partita“. Manna ha parlato anche di Rasmus Højlund: “È entrato bene nel gruppo. Dire che è pronto è riduttivo perché è un giocatore importante. L’anno scorso è stata un’annata complicata per tutti, infatti i risultati del Manchester lo dimostrano. È arrivato con energia e spirito positivo“.

Su De Bruyne: “Onestamente siamo stati sempre abbastanza fiduciosi, perché quando lo abbiamo incontrato ci ha fatto capire questa sua voglia di calcio, di competere, la sua ambizione. È stata una grande opportunità, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Ci aspettiamo una partita positiva ma non è sicuramente questa la partita che misura il valore di questo campione“.

GianlucaDiMarzio.com

Redazione

