COPERTINA

LA PARTITA – Manchester City-Napoli 2-0, gli azzurri cadono all’Etihad

Mariano Potena 18 Settembre 2025 0 1 min read

Il Napoli perde all’Etihad contro il Manchester City per 2-0, decisiva l’espulsione di Di Lorenzo, azzurri costretti solo a difendersi per tutta la partita. I Citizens vincono con le reti di Haaland e Rodri.

PRIMO TEMPO

Al 17’ prima occasione del Napoli con Beukema che sugli sviluppi di un calcio d’angolo prova un colpo di testa, ma salva Donnarumma. Al 20’ espulso Di Lorenzo per un fallo su Haaland su Chiara occasione da gol. Al 24’ colpo di testa di Haaland, il pallone termina alto sopra la traversa. Gli azzurri in 10 resistono all’attacco del City, Al 40’ due grandi parate di Milinkovic-Savic prima su O’Reilly e poi su Bernardo Silva di testa. L’arbitro assegna 4 minuti di recupero,  al 47’ conclusione di arrenderà, Politano intercetta il pallone e favorisce la parata di Milinkovic.

SECONDO TEMPO

Al 57’ passa in vantaggio il City con Haaland, che servito da Foden insacca di testa. Al 66’ arriva anche il raddoppio dei Citizens con Rodri. Il Napoli continua a difendersi dagli attacchi del City per il resto della gara . Al 90’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 92’ termina la gara.

IL TABELLINO

Manchester City(4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri (60′ Nico Gonzalez); Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku (69′ Savinho); Haaland. All. Guardiola.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (72′ Gilmour); Politano (55′ Juan Jesus), Anguissa (72′ Elmas), De Bruyne (25′ Olivera), McTominay; Hojlund (72′ Neres). All. Conte.

Arbitro: Zwayer (GER)

Reti: 56′ Haaland, 66′ Doku

Ammoniti: Politano (N)

Espulso: Di Lorenzo (N)

Fonte foto: SSC Napoli

Mariano Potena

Commenti

Mariano Potena

View More Posts

Sky – Leicester, c’è l’accordo con il Napoli per Inler: i dettagli

Napoli nel passato e nel presente, la Premier League nel futuro. Gokhan Inler è vicino a lasciare la società azzurra, verso il Leicester City di […]

31 Luglio 2015 0 28 sec read

CALCIOMERCATO NAPOLI, fatta per McTominay!

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Manchester United per McTominay. Operazione da 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Per il centrocampista classe […]

25 Agosto 2024 0 8 sec read

PHOTO GALLERY: 15-1-2017 Napoli vs Pescara

LA PHOTO GALLERY DI FELICE DE MARTINO (15-1-2017 Napoli-Pescara 3-1) Vietata l’appropriazione delle immagini senza la citazione dell’autore e del sito PianetAzzurro.it Commenti

16 Gennaio 2017 0 8 sec read

EDITORIALE – Napoli, difesa imbarazzante e insicura, gli attaccanti orobici vanno a nozze

Nell’arco di sole tre settimane il Napoli ha, prima visto svanire la Supercoppa italiana e poi la finale di coppa Italia (codice bonus registrazione bet365 […]

11 Febbraio 2021 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui