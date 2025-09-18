LA PARTITA – Manchester City-Napoli 2-0, gli azzurri cadono all’Etihad

Il Napoli perde all’Etihad contro il Manchester City per 2-0, decisiva l’espulsione di Di Lorenzo, azzurri costretti solo a difendersi per tutta la partita. I Citizens vincono con le reti di Haaland e Rodri.
PRIMO TEMPO
Al 17’ prima occasione del Napoli con Beukema che sugli sviluppi di un calcio d’angolo prova un colpo di testa, ma salva Donnarumma. Al 20’ espulso Di Lorenzo per un fallo su Haaland su Chiara occasione da gol. Al 24’ colpo di testa di Haaland, il pallone termina alto sopra la traversa. Gli azzurri in 10 resistono all’attacco del City, Al 40’ due grandi parate di Milinkovic-Savic prima su O’Reilly e poi su Bernardo Silva di testa. L’arbitro assegna 4 minuti di recupero, al 47’ conclusione di arrenderà, Politano intercetta il pallone e favorisce la parata di Milinkovic.
SECONDO TEMPO
Al 57’ passa in vantaggio il City con Haaland, che servito da Foden insacca di testa. Al 66’ arriva anche il raddoppio dei Citizens con Rodri. Il Napoli continua a difendersi dagli attacchi del City per il resto della gara . Al 90’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 92’ termina la gara.
IL TABELLINO
Manchester City(4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri (60′ Nico Gonzalez); Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku (69′ Savinho); Haaland. All. Guardiola.
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (72′ Gilmour); Politano (55′ Juan Jesus), Anguissa (72′ Elmas), De Bruyne (25′ Olivera), McTominay; Hojlund (72′ Neres). All. Conte.
Arbitro: Zwayer (GER)
Reti: 56′ Haaland, 66′ Doku
Ammoniti: Politano (N)
Espulso: Di Lorenzo (N)
Fonte foto: SSC Napoli
Mariano Potena