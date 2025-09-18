COPERTINA

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Di Lorenzo, errore decisivo; Politano e Spinazzola, cuori azzurri

18 Settembre 2025

Milinkovic-Savic 6.5 – Decisivo tra i pali in più di una circostanza, nel primo tempo. Può fare poco sui gol subiti.

Di Lorenzo 5 – Si fa sfuggire Haaland e poi lo atterra, meritandosi il rosso e lasciando la squadra in dieci già dal ventesimo.

Beukema 6 – Attento sulle palle aeree, bravo pure negli scontri fisici con Haaland.

Buongiorno 6 – Sorveglia la sua zona di competenza con la consueta attenzione ed aggressività.

Spinazzola 7 – Nei primi minuti, si mostra intraprendente e pericoloso sulla sinistra. Con la squadra in dieci, si sposta a destra a dare man forte in marcatura sul temibile Doku.

Lobotka 6 – Corre ovunque a chiudere linee di passaggio e a coprire varchi. Può fare poco in fase di impostazione.
(Gilmour 6 – Cerca di fornire maggior brio in impostazione, nei minuti finali.)

Politano 7 – E’ l’anima della squadra, per sacrificio ed applicazione tattica. Uscito lui, il Napoli subisce l’uno-due del ko.
(Juan Jesus 6 – Entra per dare più copertura al centro, ma la squadra prende gol poco dopo il suo ingresso.)

Anguissa 5.5 – Combatte in mezzo, con sporadici tentativi di infastidire in ripartenza, ma con qualche giocata di eccessiva sufficienza.
(Elmas 6 – Anche lui, entra prevalentemente pertenere la posizione.)

De Bruyne 6 – Esce al ventesimo, per esigenze tattiche, e non ha il tempo di farsi rimpiangere dai suoi vecchi tifosi.
(Olivera 6 – Tiene la posizione, cercando di arginare la pressione avversaria.)

McTominay 5.5 – Partita, anche la sua, di posizione e sacrificio, priva di spunti.

Hojlund 5.5 – Da solo, contro due difensori del City, può fare poco o nulla per impensierire gli avversari.
(Neres s.v. – Troppo isolato per entrare nel match.)

