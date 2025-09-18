LE INTERVISTE – Napoli, Hojlund: “Già giocare qui è difficile, in dieci contro undici lo è ancora di più”

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match di Champions League perso per 2-0 contro il Manchester City.
Vi aspettavate una serata diversa?
“Giocare contro il City in questo stadio è già difficile, giocare in 11 contro 10 ancora di più. Partita molto difficile”.
De Bruyne era triste?
“Voleva disputare questa partita, ma l’allenatore decide e dobbiamo rispettare le sue scelte. Ha tanta qualità ed è un grandissimo giocatore, ma è stata una scelta dell’allenatore ed è andata così”.
TuttoMercatoWeb.com