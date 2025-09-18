LE INTERVISTE – Foden MVP di City-Napoli: “Loro una squadra da incubo. KDB sarà sempre una leggenda”

Phil Foden è stato eletto MVP di Manchester City-Napoli. La UEFA ha motivato così la decisione: “Contro una difesa solida, è stato eccezionale nel trovare spazi e si è rivelato una minaccia per la porta, oltre a fornire l’assist per il gol di Erling Haaland”.

Il centrocampista offensivo degli inglesi è intervenuto ai microfoni di TNT Sports dopo il successo per 2-0 contro il Napoli: “È un inizio perfetto, l’avversario era molto difficile da affrontare. Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere, lo abbiamo visto oggi. La loro struttura, come si mantengono, lasciano spazi minimi. Si tratta di saper passare la palla al momento giusto e cercare di rompere le linee. Penso che siamo stati piuttosto intelligenti, non abbiamo concesso troppe palle perse in zone difficili. Nel complesso, una prestazione solida”.

Tuttomercatoweb.com