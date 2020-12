L’AVVERSARIO – Domani il Napoli sfida la Sampdoria al Maradona

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, domani alle 15:00 il Napoli sfiderà in campionato la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan e in classifica sono a quota 11 punti, con 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Per quanto rigurda i gol, sono 15 quelli realizzati e 17 i subiti, il capocannonieree della squadra è Quagliarella con 5 reti, seguono Yankto e Thorsby a 2.

I precedenti contro il Napoli – Sono 106 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 40 vittorie per gli azzurri, 30 per la Sampdoria e 36 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli a Fuorigrotta il 14 settembre 2019 col risultato di 2-0. L’ultima vittoria invece per la Sampdoria risale alla stagione 1997/1998 col risultato di 0-2.

La formazione tipo della Sampdoria – Modulo 4-4-2 con Audero in porta, in difesa Ferrari, Yoshida, Colley e Augello, a centrocampo Candreva, Thorsby, Ekdal e Askildsen, in attacco Ramirez e Quagliarella.

