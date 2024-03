Caso Acerbi – il difensore interista lascia il ritiro della nazionale, dopo il brutto episodio con Juan Jesus

Con un comunicato ufficiale la FIGC ha reso noto che Acerbi ha lasciato il ritiro azzurro in virtù della presunta espressione razzista pronunciata all’indirizzo del difensore brasiliano, peraltro ex Inter, nel corso della gara di ieri sera contro il Napoli. Dunque una sorta di punizione dovuta dalla Federazione per un comportamento, ovviamente poco consono al saper vivere. In sua sostituzione il ct Spalletti ha convocato il centrale della Roma, Mancini che si unisce al compagno di squadra Pellegrini, il solo giallorosso convocato in precdenza. Pur se il calciatore ha affermato che non voleva assolutamente diffamare il difensore azzurro, si è scelto di far tornare a casa Acerbi, escludendolo dalle due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire serenità all’Italia e allo stesso calciatore, che, oggi, rientrerà al club di appartenenza.