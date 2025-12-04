NewsMix24

Ottavi di Coppa Italia – Passano ai quarti, dopo la Juve, l’Atalanta, il Napoli e l’Inter, oggi si giocano Bologna vs Parma e Lazio vs Milan

Le prime gare degli ottavi di Coppa Italia, giocate tra ieri e l’altro ieri, hanno rispettato in pieno il pronostico della vigilia, con i successi travolgenti dell’Atalanta, 4 a 0 sul Genoa e dell’Inter, 5 a 1, contro il Venezia e con lle vittorie della Juventus, 2 a 0 all’Udinese e del Napoli, 10 a 9 contro il Cagliari, dopo la lotteria dei rigori,causata dall’1 a 1 dei tempi regolamentari. Dunque, le vincenti accedono ai quarti di finale, il primo quarto è già stabilto e sarà Juve – Atalanta, gli altri sono ancora da definire.

