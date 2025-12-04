Editoriale post Coppa Italia – Seppur con fatica e solo ai rigori, il Napoli double face, batte il Cagliari e accede ai quarti della manifestazione tricolore

Editoriale post Coppa Italia. Dopo dieci rigori gli azzurri riescono a battere il Cagliari che aveva chiuso il match degli ottavi di finale di Coppa Italia sull’1 a 1 e conquistano il quarto di finale che li vedrà affrontare, sempre a Fuorigrotta, la vincente di Fiorentina – Como, gara che si disputerà solo a gennaio. Ancora una volta abbiamo visto un Napoli dalle due facce, mentre il primo tempo in cui hanno giocato tanti giocatori che avevano poco spazio è stato abbastanza positivo, con Lucca che ha ritrovato il gol di testa su cross di Vergara, ottima la prova del 22enne, dopo quello realizzato, in campionato, contro il Pisa, una rete che aveva portato in vantaggio il Napoli. Nella ripresa, paradossalmente, con l’ingresso dei big, la squadra ha sofferto, non poco, pur se gli isolani non hanno mai tirato in porta, se non nell’occasione del pareggio, propiziato, fortunosamente, da un rimpallo su Mc Tominay, che ha lanciato, involontariamente, Sebastiano Esposito davanti al portiere serbo e lo stabiese, così, come un giocoda ragazz, ha messo a segno il clamoroso 1 a 1, durato fino al termine dei 94 minuti di gioco. Quindi, abbiamo assistito alla lotteria dei rigori, con ben 20 tiri dal dischetto. Diciassette sono andati a buon fine e tre sbagliati, due dagli ospiti e uno da Neres che ha mancato,clamorosamente il match ball, sul quinto calcio di rigore. Per fortuna, al decimo tiro dagli undici metri, il Cagliari ha sbagliato nnuovamente e Buongiorno ha messo fine alla sequela, infilando Caprile. Entusiasmo tra i giocatori in maglia azzurra e sugli spalti del Maradona. Dopo cinque anni si è sfatato finalmente, il tabù degli ottavi di finale di Coppa Italia.Ma vediamo i top e i flop di questo incredibile match, in cui Conte ha rischiato di andare fuori per il secondo anno di fila. Decisivo Milinkovic Savic, il quale ha realizzato il suo rigore alla perfezione e poi ha neutralizzato il decimo penalty calciato dal difensore Luvumbo. Come detto in precdenza, molto buona la prova di Vergara, emozionatissimo all’inizio ma poi si è scolto ed ha sciorinato delle ottime giocate, tra cui l’assist a Lucca che ancora, malgrado, la rete non ha convinto appieno. Molte ombre e poche luci, viceversa, per Elmas, Neres, Mazzocchi e Ambrosino. La nota positiva viene dal fatto che Conte, in caso di necessità, potrà contare, per il centrocampo, sul giovane della provincia napoletana, stante ancora per molto tempo l’indisponibilità di De Bruyne ed Anguissa. Archiviata la parentesi di Coppa Nazionale, adesso tutti concentrati sulla partitissima di domenica sera, al Maradona, contro la Juve di Luciano Spalletti, L’allenatore ex Napoli,s a vostro avviso, sarà applaudito, fischiato o accolto con indifferenza? Lo scopriremo solo vivendo!