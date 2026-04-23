BOLLETTANDO

Napoli, obiettivo riscatto: a 1,34 il successo su una Cremonese a caccia di punti salvezza, per i bookie Hojlund può interrompere il digiuno

Vincenzo Letizia 23 Aprile 2026 0 1 min read

ROMA – Battuto a sorpresa dalla Lazio al Diego Armando Maradona, il Napoli vuole chiudere presto i conti Champions. La squadra di Conte torna davanti ai suoi tifosi per la sfida contro una Cremonese in lotta per la salvezza con il Lecce: pochi dubbi per i bookie sulla vittoria dei padroni di casa, visto che l’1 si gioca a 1,34 su 888sport, mentre pareggio e affermazione dei grigiorossi – si legge su Agipronews – sono in lavagna nell’ordine a 5 e 10,50. Le ultime quattro sfide giocate dai partenopei sono tutte terminate con meno di tre reti complessive, come tre delle ultime quattro con in campo la formazione di Giampaolo: gli esperti, comunque, prevedono perfetto equilibrio tra Under e Over, fissati entrambi a 1,85 su Planetwin365. Quattro delle ultime sette vittorie del Napoli in campionato sono arrivate con il punteggio di 2-1: questo esito è fissato a 9, mentre il risultato esatto favorito per i bookie è il 2-0, come all’andata, in lavagna a 5,75. Tra i pareggi l’1-1 (9,00), mentre le quote volano verso l’alto in caso di successo della Cremonese: lo 0-1 si gioca a 22, l’1-2 a 30.

MARCATORI Troverà ancora spazio in avanti Hojlund, capocannoniere della squadra con dieci reti ma che non segna da oltre un mese. Il ritorno al gol del danese vale 2,25 volte la posta puntata, mentre De Bruyne e McTominay a segno si giocano nell’ordine a 2,75 e a 2,40. La Cremonese ha segnato appena un gol nelle ultime tre partite e Giampaolo dovrebbe puntare in attacco sul tandem Bonazzoli-Sanabria per interrompere il digiuno. Un gol del primo – a segno su rigore contro il Bologna – è fissato a 6, stessa quota per quello dell’attaccante paraguaiano.

 

RED/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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