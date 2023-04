ANTICIPI DI A DEL SABATO – 31esimo turno, cade la Lazio all’Olimpico, vince la Salernitana, pari tra Samp e Spezia

Dopo l‘anticipo di venerdì tra Verona e Bologna, appannaggio dei veneti per 2 a 1, nel sabato di A valido per la 31esima giornata, battuta d’arresto della Lazio, dopo sette vittorie e un pari, in casa, contro il Torino per 0 a 1; vince anche la Salernitana per 3 a 0, all’Arechi, a spese del Sassuolo, i campani, ora, sono ad un passo dalla salvezza. Infine un pari inutile per 1 a 1, per i blucerchiati, a Marassi, contro lo Spezia. Lo spettro della serie B, in casa sampdoriana, oramai si avvicina sempre di più. Sperano invece Verona e Spezia distaccate da un solo punto in classifica. Intanto, oggi si giocano altre cinque partite tra cui tiene banco il posticipo serale tra la capolista Napoli e la Juve che, in caso di un successo con i partenopei, sorpasserebbe i biancocelesti di Sarri al secondo posto. Ovviamente, il Napoli, dal canto suo, cercherà di portare a casa un risultato positivo per dare inizio allo sprint finale scudetto. Il turno avrà il suo epilogo domani, con l’ultima gara tra Atalanta e Roma, sfida in chiave zona Champions League.