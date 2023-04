Juventus vs Napoli – Lo sprint finale scudetto degli azzurri parte dallo Stradium di Torino

Non si è ancora placata l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions da parte del Milan, in casa Napoli, che tuttavia, deve immediatamente reagire per portare a termine lo sprint finale scudetto, cominciando da stasera allo Stadium di Torino contro la Juventus. Gli azzurri non vincono dalla trasferta di Lecce, per cui hanno l’obbligo morale di riscattarsi dalle ultime poco brillanti gare contro Milan e Verona. Occorre rispondere sul campo alle critiche giunte da parecchi addetti ai lavori, i quali hanno parlato di un netto calo della squadra di Spalletti. Naturalmente, dopo un torneo condotto per otto mesi, in modo straordinario, è normalissimo che possa subentrare un minimo di stanchezza, i calciatori non sono mica dei robot, per non parlare, poi degli infortuni che hanno influito non poco. Ieri pomeriggio, alla Radio Ufficiale del Napoli, è intervenuto Giacomo Raspadori, il quale, a proposito del big match di stasera, ha affermato che la squadra non vede l’ora di tornare a giocare per regalare, di qui a breve, quel sogno tanto atteso dalla piazza napoletana. Ecco uno stralcio delle parole dell’ex Sassuolo a Radio Kiss Kiss Napoli :

“L’attesa per questa importante partita si percepisce da qualche giorno, è stato così anche all’andata. Tra noi vi è una grande voglia di rivincita, per cui ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria. Dobbiamo continuare a fare punti, perché, per ora, il nostro traguardo non è ancora stato raggiunto ma non facciamo calcoli, viviamo partita per partita”