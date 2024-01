IL PUNTO SULLA A – Ultima di andata, Inter campione d’inverno, la Juve tiene ed il Milan rincorre in terza posizione, Napoli ulteriore crollo

Con il posticipo tra Roma e Atalanta, terminato 1 a 1, è andato in archivio il girone di andata del massimo campionato italiano che ha visto laurearsi l’Inter Campione d’inverno dopo il successo, per 2 a 1, zeppo di polemiche, contro il Verona, a San Siro. Identico punteggio anche per la Juve che ha espugnato l’Arechi, inguaiando ulteriormente la Salernitana, sul baratro della retrocessione. Ha tenuto il passo delle prime due il Milan, vittorioso sul campo dell’Empoli per 3 a 0. Successo pure della Lazio a Udine per 2 a 1, risultato che proietta i biancocelesti a tre punti dal quarto posto. Ennesimo passo falso, viceversa per i campioni d’Italia che sono crollati a Torino, travolti dai granata per 3 a 0. Ora la situazione in casa Napoli si fa drammatica, a tal punto che il patron azzurro ha deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo per tutta la settimana. I partenopei chiudono a 28 punti, al nono posto, questa prima parte del torneo. Un punteggio che nessuno si sarebbe mai sognato ad inizio stagione. Infine nelle gare giocate tra venerdì e sabato si sono registrati i pareggi per 1 a 1 in Bologna – Genoa e Lecce – Cagliari, mentre la Fiorentina è caduta a Reggio Emilia ad opera del Sassuolo, per 1 a 0.