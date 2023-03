ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LAZIO – Probabili schieramenti e numeri del match di venerdì

Dopodomani, il Napoli torna a Fuorigrotta dopo tre trasferte di fila tra serie A e Champions, tutte vinte col risultato di 2 a 0, che hanno consentito di allungare le distanze in campionato e di ipotecare il passaggio ai quarti nella prestigiosa coppa continentale. A scendere al Maradona, per l’anticipo della 25esima giornata, sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, reduce dal successo di misura, nell’ultimo turno, contro i blucerchiati. Un anticipo molto importante per entrambe le contendenti, che hanno grosse motivazioni, infatti gli azzurri intendono proseguire la loro marcia trionfale verso lo scudetto, che sarebbe il terzo della storia della SSC Napoli, mentre i biancocelesti sono in piena lotta con le due milanesi, l’Atalanta e la Roma, per un posto nella prossima Champions League. Nelle fila dei partenopei non ci sarà il portoghese Mario Rui, squalificato per il gestaccio di reazione commesso ingenuamente al Castellani. A sostituire il difensore sinistro ci sarà nuovamente l’uruguaiano Olivera. Inamovibili nel pacchetto arretrato Kim e Rrahmani, sulla fascia destra, vedremo ovviamente il capitano Di Lorenzo, mentre nella zona mediana del campo, conferma per il solito trio composto da Anguissa., Lobotka e Zielinsky. In avanti il tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Dunque rispetto alla partita di sabato scorso, un solo cambio, peraltro forzato. Tra gli ospiti mancherà Casale, anch’egli appiedato dal giudice sportivo. In sua vece giocherà Patric con Romagnoli accanto e con Marusic e Hysaj sulle due fasce. Torna invece l’ex Verona Zaccagni che contro la Samp è entrato solo nella ripresa, per via di un attacco influenzale.. Per il resto solita formazione con il napoletano Ciro Immobile punta centrale. Alla luce di tali indicazioni, le due possibili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Come di consueto, passiamo alle statistiche e ai numeri di questa partita: tra serie A, B, Divisione Nazionale Coppa Italia, campani e laziali si sono affrontati, complessivamente in 163 gare, il cui bilancio vede in vantaggio i partenopei con 63 successi a 49, 51 i risultati nulli. Le reti del Napoli sono state 219 e quelle della Lazio 191. Come ricorderete, nel match di andata all’Olimpico ci fu la vittoria della squadra di Spalletti per 2 a 1. Nello scorso campionato, in quel di Fuorigrotta, successo dei padroni di casa per 4 a 0. Se teniamo conto soltanto dei match disputati all’ombra del Vesuvio, lo score a favore della formazione partenopea è ancora più ampio: infatti nelle 66 partite giocate finora gli azzurri si sono imposti in ben 34 occasioni, dal canto loro, i biancocelesti contano solo 10 blitz, al Maradona, ex San Paolo. I pareggi, sono 22. Per la cronaca, concludendo, l’ultimo successo della Lazio a Napoli, risale al 30 maggio del 2015, allorquando la squadra, allora guidata da Pioli vinse per 2-4 e conquistando proprio a spese dei padroni di casa l’accesso ai preliminari di Champions League. In panchina sedeva Rafa Benitez.