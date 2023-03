Ultimi posticipi 24esima di A – Prima vittoria in stagione per la Cremonese, a spese della Roma, la Juve fa suo il derby della Mole

Si è concluso ieri sera con gli ultimi due posticipi, il 24esimo turno di serie A; ancora una volta la Cremonese fa uno sgarbo alla Roma di Mourinho, battendola per 2 a 1, anche in campionato, dopo averla eliminata dalla Coppa Italia. Si tratta del primo successo in assoluto dei grigiorossi in stagione, un risultato di prestigio che tuttavia non modifica di molto la delicata posizione in classifica. Nell’altro posticipo la Juventus travolge il Torino, allo Stadium, per 4 a 2, in rimonta, nel derby della Mole. Senza la penalizzazione i bianconeri di Max Allegri sarebbero secondi da soli.