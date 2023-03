Napoli – In arrivo, al Maradona, 150mila spettatori nelle prossime tre gare, tra campionato e Champions

Per il Napoli di Spalletti ci saranno tre match casalinghi di seguito tra serie A e Champions League. Infatti il calendario degli azzurri prevede, venerdì 3 marzo, il match con la Lazio, quindi sabato 11, la partita con l’Atalanta e infine mercoledì 15 il retour match con il Francoforte per il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea. In queste tre occasioni, a Fuorigrotta, si attendono ben 150mila presenze sugli spalti, che fungeranno da grossa spinta agli uomini di Spalletti. Sono attualmente molto pochi i tagliandi ancora disponibili, per cui c’è da credere che al Maradona ci sarà il sold out in tutte e tre la gare. Nella sfida con i tedeschi, potrebbe essere battuto il record d’incasso per la Champions, che risale a Napoli-Real Madrid, ottavo di finale di ritorno del marzo di sei anni fa in cui il botteghino registrò un incasso di 4.484.302 euro. Niente di più facile, visto pure l’aumento dei prezzi dei biglietti, che questa cifra venga superata di molto. Grande merito per il ritorno del grande pubblico nell’impianto sportivo del quartiere Fuorigrotta, va senza dubbio a mister Spalletti, capace di far innamorare, di nuovo, la tifoseria partenopea della loro squadra del cuore dopo un lungo periodo, grazie soprattutto al bellissimo calcio proposto dai calciatori azzurri, i quali, non solo, hanno sbaragliato gli avversari, facendo il vuoto dietro di loro in serie A, ma “rischiano” di inserirsi tra le big più forti d’Europa, magari arrivando anche alla finale di Istanbul. Sarebbe davvero sorprendente ed emozionante se si verificasse questa eventualità. Ma andiamo per gradi, senza fare voli pindarici, vivendo giornata dopo giornata quella che la sorte vorrà regalarci.