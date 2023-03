IL FISCHIETTO – NAPOLI vs LAZIO, DIRIGE PAIRETTO DI TORINO, AL VAR CHIFFI

Designato il fischietto per l’anticipo di venerdì 3 marzo Napoli vs Lazio, valido per la 25esima giornata di serie A. Sarà il signor Pairetto della sezione di Torino, figlio d’arte, infatti il padre diresse la partita scudetto del maggio 1987 tra azzurri e viola, al San Paolo. I collaboratori di linea dell’arbitro piemontese saranno i signori Lombardo e Rossi, il quarto uomo Orsato e per finire al Var ci sarà Chiffi . Per la cronaca sono 13 i precedenti di Luca Pairetto con la squadra partenopea, in cui il Napoli ha collezionato sei successi , quattro pareggi e tre sconfitte.