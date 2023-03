Corrado Ferlaino è stato ricoverato dopo un malore

Corrado Ferlaino è uno dei personaggi più rilevanti ed importanti del panorama calcistico italiano. La sua esperienza come presidente del Napoli ai tempi d’oro di Diego Armando Maradona lo ha impresso nella storia collettiva come uno dei più grandi di sempre.

Il suo nome è ancora sulla bocca di molti tifosi leggendari, nel male ma soprattutto nel bene. Ferlaino, 91 anni compiuti, ha avuto un malore nella giornata del 28 febbraio 2023. I tifosi si chiedono quali siano le due condizioni al momento.

Walter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha confermato la notizia nella giornata di ieri, raccontando che l’ex presidente è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Posillipo.

Secondo quanto riporta lo stesso giornalista, De Maggio starebbe bene e si sarebbe ripreso piuttosto prontamente dal malore. Le sue condizioni, al momento, sembrano essere stabili. Nonostante ciò, Ferlaino è sotto stretta osservazione dei dottori e si attendono maggiori risultati per poterlo dimettere in via definitiva.

