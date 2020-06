COPPA ITALIA – Napoli-Inter, i precedenti sono colorati d’azzurro

A Napoli toccheranno ferro. Ma gli azzurri, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma questa sera alle 21, possono sorridere se si sfogliano i precedenti. O almeno, se si va nel dettaglio: si tratta infatti del tredicesimo confronto in Coppa Italia tra le due squadre. Il Napoli ne ha vinte solo tre, ma nelle sfide più recenti (di mezzo una sola vittoria nerazzurra). In equilibrio i precedenti al San Paolo, sempre fermandoci alla Coppa Italia: due successi a testa, tre pareggi. A far sorridere, forse, gli azzurri, c’è dell’altro.

Non c’è due senza tre. La gara di andata, come noto, è finita 1-0 per il Napoli. Quando ha vinto la semifinale di andata in trasferta, la squadra campana ha poi sempre passato il turno: è successo due volte, contro Cagliari e Pisa. Discorso diametralmente opposto per l’Inter: quando ha perso la semifinale di andata in casa, è poi stato eliminato quella di ritorno. È successo, anche qui, due volte: contro Milan e Parma. Non c’è due senza tre? A Napoli toccheranno ferro, si diceva all’inizio. Ma c’è anche l’unica altra occasione in cui le due squadre si sono sfidate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia, sempre in semifinale, nel 1997: passò i Napoli, ai rigori dopo due 1-1. Quanto all’ultimo precedente, è del gennaio 2016, stavolta sorride Conte: Napoli-Inter 0-2. TMW