IL FISCHIETTO – Venezia vs Napoli sarà diretta da Mariani di Aprilia

Il Signor Mariani di Aprilia, in provincia di Roma, sarà il direttore di gara del match Venezia vs Napoli, di domenica pomeriggio, al Penzo, valido per la 24esima giornata di campionato. La sestina arbitrale è completata dagli assistenti Assistenti De Meo e Rossi dal IV Uomo: Marini e dagli incaricati VAR Nasca e Longo. Per la cronaca il fischietto laziale vanta 14 precedenti con gli azzurri , in cui il Napoli ha raccolto 8 successi 1 pareggio e 5 sconfitte. L’ultima sua apparizione risale al match Napoli – Atalanta 2-3 del 4 dicembre scorso.