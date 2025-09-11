NEWS

Napoli, frattura alla mano destra per Nikita Contini

Vincenzo Letizia 11 Settembre 2025 0 13 sec read

Infortunio in casa Napoli. Come comunicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale, Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra.

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Ag. Giaccherini: “Chievo, trattativa avviata. Cerchiamo addio al Napoli”

Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini, è intervenuto a Radio Crc per parlare del suo assistito, in uscita dal Napoli. “Abbiamo avuto contatti molto stretti con il direttore […]

20 Gennaio 2018 0 1 min read

Mertens – Oggi l’ex attaccante azzurro sarà cittadino onorario di Napoli

Per Dries Mertens, alias Ciro, nome attribuitogli dai tifosi napoletani che lo hanno sempre amato, è un gran giorno. Lui che si sente un figlio […]

6 Giugno 2025 0 37 sec read

Duvan Zapara, l’alter ego del Pipita segna come il titolare e Rafa se lo tiene stretto

La Roma aveva un centravanti di scorta, Destro, e lo ha ceduto al Milan. Il Napoli si è tenuto stretto Zapata, nonostante le lusinghe di […]

24 Febbraio 2015 0 2 min read

Fabrizio Corsi: “Sarri, un vecchio giovane proiettato nel futuro”

A Radio Crc nella trasmissione “Si Gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli “Empoli ad un passo dall’Olimpo del calcio, […]

24 Aprile 2018 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui